Carlos Trejo revela que concursante de 'La Isla Desafío en Turquía' fingió lesión

Ciudad de México.- TV Azteca decidió consentir a sus televidentes y revivir la nostalgia con una nueva temporada de La Isla Desafío en Turquía, reality de supervivencia al que pocos se atreven a enfrentar y Carlos Trejo fue uno de los que decidió ponerse a prueba, pero la suerte no estuvo de su lado al convertirse en el tercer desterrado.

No obstante, ahora que se encuentra de regreso aprovechó para compartir sus experiencias y fiel a su estilo no se guardó nada a la hora de dar su opinión acerca de sus compañeros, pues terminó teniendo roces con todos y asegura que después del proyecto no está seguro si le gustaría volverlos a tratar, dado que se llevó una mala impresión de ellos.

A pesar de que no pudo llegar tan lejos, el experto en temas paranormales se dijo satisfecho con lo que hizo ya que envió el mensaje por el que decidió aceptar la invitación: "Creo que di un papel bueno y honorable. Siempre lo dije, quise dar una imagen para todas las personas de la tercera edad y decirles que sí se puede, que no se queden solo sentados en el sofá, mientras haya vida debemos seguir", dijo el llamado Cazafantasmas.

Respecto a la fuerte pelea que protagonizó con Julio Camejo, a quien incluso retó a llegar a los golpes, el autor de Cañitas destacó que no iba a llegar a tal punto ya que no era el lugar ni el momento: "Si hubiera sido necesario lo hubiera terminado de una; sin embargo, hay una regla y atrás había una bardita que si hubiera hecho un mal movimiento el tipo cae de casi tres metros y en medio, además de que había una olla con agua hirviendo, así que hubiera terminado en desgracia".

Carlos reconoce que quedó sumamente molesto con el actor, a quien se refiere como un 'bufón', pues asegura que tocó fibras sensibles de su vida privada y de otros de sus compañeros con la intención de llamar la atención, así como inventar que tenía atracción hacia Julieta Grajales, a quien si le tiene respeto por la fuerza que ha demostrado en las pruebas.

Pero eso no es todo, Carlos Tejo también destapó que Irving Peña fingió su lesión para descansar y no sobrexponerse, por lo que no comparte su forma de engañar y manipular en aras de seguir avanzando: "No era cierto, le hicieron radiografías y yo estaba presente cuando le dijeron que no tenía absolutamente nada. Durante más de un semana fue un engaño y no estoy de acuerdo con eso", aseveró.

De este modo, Trejo encendió las alarmas de los fans del programa ya que los seguidores del equipo morado se han mostrado furiosos tras esta revelación, pues justo por esa lesión castigaron a Gamaliel Sánchez y no les parece justo que utilice ese tipo de estrategias para asegurarse, aunque la producción confirmó en su momento que sí se encontraba lastimado.

