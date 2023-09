Era de Libra: Mhoni Vidente predice la suerte de cada signo este domingo 24 de septiembre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Por fin ha llegado el domingo y este día no solamente comienza la despedida del el fin de semana, sino que además en días pasados comenzó el otoño e incluso le damos la bienvenida a la era de Libra. Todos estos cambios y renovaciones cambiarán nuestro destino para bien y por ello, astróloga más famosa de México Mhoni Vidente te dice qué le depara tu signo zodiacal este día para que comiences la semana con una actitud positiva y sobretodo, atraigas suerte y abundancia en cada uno de los aspectos que te rodean. Mucha suerte, feliz día y gracias por leer.

Foto: Ilustrativa

Aries

Posiblemente tengas en mente planear una salida en familia o con amigos a lo largo del día; no desaproveches la oportunidad de conocer lugares nuevos pues esta actividad no solamente te generará un momento agradable y de relajación, sino que además te permitirá ver una perspectiva distinta de los días que se avecinan en el futuro. Toma en cuenta que si también entre tus planes está el de quedarte en casa, es momento adecuado para que pongas en marcha los planes que has venido postergando; aprovecha los nuevos cambios para que todo te salga a pedir de boca.

Tauro

Posiblemente este día estés pensando mucho más las cosas de lo que deberías, ya sea que te afecte una relación en pareja, laboral o con alguien muy cercano; recuerda que el pensar de más no te ayudará a avanzar y por ello, lo mejor será que refuerces la comunicación y sobretodo aceptes con humildad cada uno de los errores. Abre bien los ojos pues podrías cruzarte con alguien con el que sientas una fuerte atracción; si estás soltero, podría tratarse de tu media naranja.

Géminis

Este día es perfecto para que pongas en marcha todos los planes que habías dejado de lado. Ojo, no te recomendamos emprender nuevos proyectos, sino que comiences con cosas básicas, tales como sacar todo lo que ya no utilizas, hacer una limpieza exhaustiva de tu espacio o incluso tomar la decisión de sacar a las personas que no aportan nada bueno a tu vida. Verás que cuando hagas espacio para todo aquello que te aqueja cosas buenas entrarán a tu vida.

Cáncer

Posiblemente estos días te has sentido con mucho poder de convicción; aprovéchalo para poner en marcha todo aquello que te aquejaba y sobre todo te daba miedo. Recuerda que los cambios siempre asustan pero las renovaciones también tienen cosas positivas. Estos días experimentarás un golpe de suerte, ya sea que obtengas un ascenso laboral, tengas buenas noticias en general o incluso te animes a experimentar juegos de azar, solo no generes adicción pues podría verse muy afectada tu economía personal.

Leo

Este es el mejor momento que tienes para experimentar cosas en el amor, no solamente nos referimos al amor que tienes por tu pareja o tu familia, sino también aprovecha para manifestarte amor propio. Verás que poco a poco irá sacando un glow especial que atraerá la fortuna y sobre todo abundancia de tu vida. Si alguien te propone una cita romántica no te niegues pueden ser muy buenas noticias.

Virgo

Todos en algún momento nos levantamos con un sentimiento de melancolía y esto para ti es más evidente especialmente por el cambio de estación; evita que el sentimiento se apodere de ti y te mantenga todo el día en la cama. Aprovecha mejor para agradecer por todas las cosas que dejamos atrás y darle la bienvenida a nuevos cambios, verás que poco a poco tu sentido de ánimo irá aumentando a bien. Cuida mucho tu estado de salud, está baja de ánimo también podría llevarte a traer virus que bloqueen todos tus planes en la semana.

Libra

Tú era ha comenzado y cada vez te sientes más emocionado por hacer cosas nuevas; aprovecha este buen sentido del humor y sobretodo ganas de emprender para no estancarte. Sólo recuerda no tratar de imponer tus criterios pues esto podría llevarte a tener una mala comunicación con las personas con las que menos disputas debes tener. Este día aprovéchalo para que temas culturales, podrías visitar un museo o incluso tener una actividad que despeje tu mente.

Escorpio

Últimamente estás atrayendo la atención de muchas personas y eso es algo bueno, sólo no olvides enfocarte en lo que realmente quieres o de lo contrario las cosas buenas no avanzan. Éste es el mejor momento para que tomes decisiones importantes en todos los ámbitos que te rodean, incluso te sugerimos que le pongas más chispa a tu vida amorosa, verás que poco a poco te sentirás más pleno y habrás dejado atrás el bache que tanto te aquejaba.

Sagitario

Todos a veces necesitamos que la respuesta nos caiga del cielo; sin embargo, este es el momento para que tú tomes las riendas de todo lo que suceda en tu vida a futuro. Si no nos movemos, no atraemos energía positiva. Si te preocupa no tener un buen trabajo, lo mejor es que la próxima semana lo aproveches para postular a ofertas que sabes son ideales para ti; si también estás buscando una relación en pareja, lo mejor será que salgas y conozcas gente nueva verás que poco a poco todo se resuelve.

Capricornio

Últimamente hay una persona que está despertando mucho interés en ti y eso ha generado miedo; sin embargo, todo se muestra tu favor pues la persona en cuestión no tiene malas intenciones contigo.Sólo no te emociones si se trata de un asunto amoroso, llévatelo muy leve para que disfrutes cada uno de los momentos que los rodean. No dejes de lado el ejercicio, verás que estos días te ayudará mucho para levantar tu estado de ánimo. En el trabajo, presta más atención has estado un poco disperso.

Acuario

Hoy posiblemente haya un roce en tu entorno familiar que lleven tu estado de ánimo hasta el suelo. Lo mejor será que analices que tanto puedes ayudar a contribuir a que las cosas se estabilicen y si no está en tus manos es mejor alejarse y mantenerse al margen; no permitas que tu energía sea absorbida por cosas que no te competen. Trabaja más en tus estudios, verás que si le pones empeño a las cosas que te interesan la abundancia comenzar a llegar a manos llenas.

Piscis

Hoy es el día perfecto para que te tomes un largo descanso reflexiona en todas las cosas que atravesaste en el pasado y sobre todo, busca una respuesta para que lo que vienen adelante salga de manera positiva. Si alguien te propone un negocio, lo mejor será que pongas en balanza todos los pros y contras ya que podría verse afectada tu economía personal. Hazle más caso a tu intuición y aléjate de las envidias, no necesitas ese tipo de energía a tu alrededor.

Fuente: Tribuna