Ciudad de México.- El pasado 20 de septiembre, Shakira, logró convertirse en tendencia nuevamente, después de que estrenó la canción, El Jefe, tema que lanzó como una colaboración con la agrupación Fuerza Regida y que marcó su debut en el regional mexicano. Ni bien se estrenó la pieza musical, muchos notaron que incluía una dedicatoria para una mujer identificada como Lili Melgar, quien más tarde se supo, era la niñera de Sasha y Milan, cuando la intérprete vivía con Gerard Piqué.

Según indican los rumores, Lili habría sido despedida sin indemnización, después de que descubrió la infidelidad del exfutbolista con su actual novia, Clara Chía. Esto emocionó a la gente, sobretodo después de que se supo que la cantante de Waka Waka le habría dado 1 millón de dolares a su exempleada después de enterarse de lo ocurrido con el líder atleta; sin embargo, en días recientes surgió información que dejaría muy mal parada a Shakira.

Cristina Cárdenas, trabajó como coordinadora de figuración en los rodajes de Shakira, con quien habría colaborado durante un periodo de 4 años, tiempo en el que descubrió varias conductas inapropiadas de la famosa, quien fue denunciada por tratar mal a sus trabajadores. Todo el tema salió a la luz, cuando la mujer mencionada fue como invitada al programa español, Vamos a Ver, sitio en el que se expresó mal de la cantante de Ojos así.

"He trabajado con ella en los rodajes y he podido ver el trato que le da a los figurantes, que es nefasto, que es... Es que no tiene palabras."

Según declaraciones de Cárdenas, Shakira habría incluido extrañas clausulas en los contratos que los empleados debían de firmar, las cuales destacan por ser extremadamente parecidas a las que, supuestamente, Luis Miguel incluiría en los sitios a los que se presenta dar conciertos, entre los que se puede mencionar, que los trabajadores deben darle la espalda cuando entra a un recinto, así como también deben evitar mirarla a los ojos.

Por otro lado, Cristina reveló que Shakira suele ser bastante insegura y cuenta con una gran cantidad de fobias, también tendría la tendencia de correr del rodaje de un video a cualquier mujer que destacara mucho más que ella, pero antes de esto, las humillaría y las señalaría con el dedo. Hecho por el que no fue considerada demasiado profesional por Cárdenas: "Cuando tú dices que no se te acerquen, que nadie te mire a los ojos; cuando tú sacas del rodaje a una chica que destaca más que tú y la desprecias, la humillas y la señalas con el dedo… Pues ahí ya te estás delatando de que muy profesional no eres."

De cierta manera, Cristina también defendió a Piqué, puesto aseguró que, dado a que Shakira padecía muchas fobias, el exfutbolista habría tenido que lidiar con todo ello en el tiempo en el que vivió con la intérprete e incluso argumentó que la familia del ahora empresario, habría "sufrido" mucho en el tiempo en el que la colombiana estuvo en sus vidas. Finalmente, Cárdenas puso en tela de juicio el rumor que indica que la cantante de Las caderas no mienten le obsequió 1 millón de dólares a Melgar, puesto considera que es alguien "tacaña".

"Shakira es la persona más tacaña que habéis podido conocer", declaró la exempleada



