La supuesta infidelidad con Serrath le trajo problemas a Poncho de Nigris con su esposa

Ciudad de México.- Tras salir de La Casa de los Famosos México, Poncho de Nigris se enteró de la polémica en la que se metió tras hablar de manera despectiva de Isis Serrath, quien se ha encargado de demostrar que se conocen desde hace tiempo y dejó entrever que la intentó conquistar, al mencionar que tiene pruebas que podrían poner a temblar su matrimonio, pero que por respeto a su esposa no las mostraría.

Por su parte, el regiomontano había intentado esquivar cuestionamientos al respecto y se ha limitado a insistir en que no la conoce y de "colgada de la fama" no la ha bajado, pero por primera vez reveló si sus palabras le causaron problemas con Marcela Mistral, pues en caso de que hubiera tenido sus quereres con la exintegrante de Enamorándonos, habría sido durante su matrimonio,

Fue a través de una transmisión en vivo, donde Sergio Mayer le cuestionó la reacción que tuvo su esposa al enterarse de la noticia y reconoció que en su momento sí le sembraron duda y lo lleno de cuestionamientos, mismos a los que respondió, por lo que Marce se quedó tranquila al saber que todo era mentira y que habría respetado su matrimonio.

No nada, obviamente me preguntó '¿es verdad esto?', '¿hay algo?', le dije nombre no hay nada, déjala a ver qué chingados saca. No va sacar nada porque no hay nada y ni sacó nada, pero ya se anduvo haciendo publicidad en todos los programas y se siente bien cule…", comentó.

Por lo anterior, De Nigris le pidió ayuda al exdiputado para acusarla de difamación: "A ver si me ayudas a meterle una demandita por difamación porque la neta no hay nada cómo le podríamos hacer ahí porque sí es una mama...", pero Mayer lo interrumpió para decirle que eso lo deben manejar en privado ya queTikTok los podría penalizar.

Respecto a los videos que Serrath mostró, el regio dijo que se encontraron en un evento y que grabaron un chalenge de su canción: "Yo ni me acordaba. No la conozco, la vi ahí, pero no me acoraba quién era", pero en el clip que ya se viralizó en redes sociales aparecen bailando en la calle y no en ningún evento como aseguró.

De igual forma, reiteró que nunca le ha sido infiel a su mujer y Sergio Mayer dijo ser testigo del gran amor que le tiene a la Musa: “Eso sí me consta. Sé cómo amas a Marcela, cómo amas a tu familia. Que mala onda que ahora que estás en los cuernos de la luna, haya personas con mensajes negativos queriendo dividirnos causando problemas entre tu familia”.

