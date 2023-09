Luis Enrique Guzmán tendrá que hacerse prueba de paternidad con Apolo y se confirma fecha

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Vaya drama que se vive en la dinastía Pinal y el caso de Luis Enrique Guzmán ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas, luego de que emitiera un comunicado anunciando que Apolo, el pequeño que reconoció como suyo y de Mayela Laguna en realidad no llevaría su sangre, por lo que de manera pública lo negó.

El heredero de Silvia Pinal aseguró que se realizó una prueba de ADN con el menor y los resultados habrían apuntado a que no es su hijo biológico, por lo que se desentendió de él, a pesar de que su exmujer se ha mostrado segura de que es fruto de la relación que tuvieron e incluso lo acuso de que su prueba rápida era poco confiable.

Por toda esta situación, Laguna solicitó a las autoridades que Luis Enrique Guzmán se hiciera una prueba de paternidad, pero tal y como lo indica la ley, así que asegura que asegura que ya hay una fecha para que se realice y confía en que el resultado saldrá positivo, pero después de comprobarlo piensa tomar una radical decisión.

Y es que después de cuatro años de haberle dado la bienvenida al pequeño Apolo, Mayela se siente afectada de que el famoso haya negado su paternidad para luego decir que estaría dispuesto a adoptarlo y alejarlo de ella, acusándola de tener problemas de adicciones y de ser incapaz de cuidarlo, cuando desde que se separaron ella lo ha tenido bajo su resguardo.

Fue a través de una envista con el programa De Primera Mano, donde Mayela Laguna destacó que trató de conciliar con Luis Enrique para que se hiciera la prueba de paternidad sin necesidad de llegar a un pleito legal, pero ante su negativa abrió un proceso para obligarlo a que lo haga y ya le dieron fecha.

Luis Enrique Guzmán volverá a realizarse una prueba de paternidad; tiene dudas que el hijo de Mayela Laguna sea suyo | Especial

Hasta marzo va a ser el examen de sangre ante los peritos y ante todos", comentó la expareja de Luis Enrique.

No obstante, Mayela fue tajante al decir que esto lo hace con la intención de limpiar su imagen y que no desea nada de los Guzmán-Pinal, por lo que tras tener los resultados piensa quitarle el apellido a su hijo y alejarlo por completo de ellos para que dejen de estarlo exponiendo: "El día que salga la prueba positiva, el año que entra, este año o lo que sea, voy a pedir que le quitemos la patria potestad", aseveró.

Por otro lado, aunque Alejandra Guzmán había dicho que consideraba al niño como un hijo e incluso se llegó a especular que sería su heredero, Laguna no quiere que la cantante se le vuelva a acercar ya que dice no tuvo reparo al hablar de él y exponerlo con Pati Chapoy, así que no está dispuesta a que lo sigan ofendiendo de manera pública.

Fuente: Tribuna