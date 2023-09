Luto en la música: Querido cantante del regional mexicano pierde la vida en trágico choque

Comparta este artículo

Zapopan, Jalisco.- En los últimos años, el género regional mexicano ha ido retomando gran fuerza, al grado en el que varios de sus exponentes comienzan a sonar más allá de las fronteras, al grado en el que ya es frecuente que organicen varios conciertos en Estados Unidos. Los nombres de las nuevas generaciones comienzan a resaltar más que nunca, tal es el caso de Peso Pluma, Natanael Cano, Christian Nodal y Ángela Aguilar.

Aunque este gremio no ha hecho más que cosechar grandes éxitos, esto no los exime de vivir dolorosas pérdidas, tal y como ocurrió la mañana del pasado sábado, 23 de septiembre, momento en el que el regional mexicano se visto de luto, luego de que un querido cantante perdiera la vida tras estrellar su camioneta contra dos postes. De acuerdo con algunos informes, el intérprete no se encontraba solo al momento de la coalición, ya que, tres mujeres estaban dentro del vehículo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 7:00 horas, en la avenida López Mateos, en la colonia El Mante, en Zapopan, Jalisco. De acuerdo con algunos testigos, segundos previos al incidente, la camioneta del famoso fue captada yendo a gran velocidad, pero en determinado momento, perdió el control y terminó estampándose con dos postes que se encontraban en el camellón central de la calle. Según algunos informes, el sonido del choque fue tan potente que se escuchó hasta la estación de policía de la mencionada localidad.

En aquel momento no se sabía quiénes estaban dentro del carro, pero horas después se confirmó que uno de los ocupantes era Javier Emilio Barbosa Sánchez, mejor conocido en el medio como 'El Güero', así como también se reportó la presencia de tres féminas que resultaron heridas tras el impacto. El cuarteto fue rescatado por las autoridades y un equipo de paramédicos. Más tarde, fueron trasladados a la Cruz Verde de Las Águilas.

De acuerdo con algunos reportes, el intérprete, de 60 años, fue localizado con vida, pero con heridas demasiado serias, entre las que se puede contar un traumatismo craneoencefálico; también se supo que su pierna quedó demasiado comprometida, por lo que, en un intento de salvar su vida, los médicos optaron por su amputación, pero ni siquiera así logaron estabilizarlo. El cantante murió horas después.

Como se mencionó anteriormente, se reportó la presencia de otras tres mujeres heridas, aunque se desconoce su condición exacta y si lograron sobrevivir al accidente. Cabe mencionar que, la vida de Javier Emilio 'El Güero' era relativamente discreta y hasta cierto punto tranquila, por lo que no hay muchos detalles de él, disponibles en Internet, lo que sí se sabe es que era una figura del regional mexicano.

Fuentes: Tribuna