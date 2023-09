¿Maribel Guardia trabajó para el narco? La actriz rompe el silencio y despeja dudas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Anabel Hernández vino a recordar la relación que puede existir entre el mundo del narcotráfico y el del espectáculo, por lo que su libro Las Señoras del Narco: Amar en el Infierno causó revuelo, pues a través de sus páginas exhibe nombres de reconocidas personalidades que aceptaron negocios o incluso relaciones amorosas con los líderes de los cárteles con la intención de llenarse los bolsillos, es por eso que le cuestionaron a Maribel Guardia si alguna vez recibió una oferta.

La famosa actriz costarricense, habló ante diversos medios de comunicación y entre lo que más destacó fue su total respaldo a Aracely Arámbula tras sus declaraciones contra Luis Miguel, quien no se ha hecho responsable de sus hijos, pero también aprovechó para saltar en defensa de sus colegas que salieron embarradas en el libro de la periodista, quien mencionó que recibían lujosos regalos a cambio de convertirse en sus novias.

Entre las que aparecieron en larga lista están varias estrellas de Televisa con las que Maribel tiene una estrecha relación, tal es el caso de Galilea Montijo, Raquel Bigorra y Ninel Conde, por mencionar algunas, así que la estrella de Lagunilla Mi Bario destacó que si hay pruebas que comprueben sus nexos que las presente y no solo las acusen, pues de alguna manera afectan su imagen y también su vida personal.

Anabel Hernández hizo una lista de famosas que presuntamente fueron novias de capos | Imagen Especial

De igual forma, reitero que mantiene sus dudas de la veracidad del libro ya que conoce a la mayoría de las celebridades de las que se habla y cree que no tienen la necesidad de aceptar tratos por dinero: "No creo que a muchas de ellas les hiciera falta andar con alguien de dinero porque son mujeres trabajadoras, productivas, independientes y sobre todo muy, muy trabajadoras, entonces me cuesta mucho creerlo", dijo.

No obstante, luego de que los reporteros le notificaran que Joan Sebastian nuevamente fue acusado de nexos con el crimen organizado, la también conductora lo lamentó y dijo no tener nada que decir del padre de su hijo más que cosas buenas, pero hizo hincapié en que los hombres son los más vulnerables a lidiar con estos temas ya que se ven más obligados a ir a cantar para ellos, pues una respuesta de rechazo no sería bien vista.

Maribel Guardia dice ser muy cuidadosa, por eso jamás acepta regalos ni nada parecido, además de que asegura nunca haber aceptado contratos para cantar en eventos privados para evitar exponerse: "Mi marido por ejemplo no me deja cantar, por ejemplo, en casas o en lugares, fiestas nunca he cantado más que en palenques, jaripeos, rodeos, pero sí el mundo del narco está muy cercano a todo esto y a los hombres les toca más difícil", aseveró negando haberse involucrado con el narco.

