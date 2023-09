Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido y muy polémico empresario, Ricardo Salinas Pliego, recientemente recibió protestas y ataques por parte de un grupo de mujeres manifestantes que se plantaron fuera de TV Azteca y abogar a favor de la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, a lo que este acaba de darles una contundente respuesta a través de la red social de X que 'incendio' la polémica.

Como se sabe, desde octubre del 2022 el famoso dueño de la televisora ha estado en una serie de dimes y diretes en contra de la secretaria general de Morena, después de que ella lo señalara por evasión de impuestos, los cuales han tachado de ser demasiados misóginos y violentos, por lo que se lanzaron en su contra, especialmente por que se niega a ofrecer una disculpa a Hernández.

Como se sabe, el INE le ordenó a Ricardo el eliminar todos los tuits que tiene en contra de Citlali, señalando que están catalogados cómo violencia política y de género, por lo que recientemente empleó su cuenta de la red social para señalar que: "Yo ayer levante (sic) una encuesta… el pueblo dice que NO BORRE NADA y NO VOY A BORRAR NI UNA COMA, para eso son las consultas ciudadana".

Ante este hecho, el viernes 22 de septiembre un grupo de mujeres se presentaron a las afueras de las instalaciones de la empresa del Ajusco, en el que externaron a que dejaran de ver las programaciones de ellos, tales como lo es Venga la Alegría y Al Extremo, o los realitys más famosos, como Exatlón México, destacando que solamente estaban dándole más poder y dinero del que debería de tener.

Pero eso no fue todo, debido a que también lanzaron comentarios muy atacantes en contra de su estatus y poder, señalando que: "el dinero no puede comprar la dignidad" y que "la misoginia de Ricardo Salinas Pliego es proporcional a lo que debe de impuestos" y que "no es posible que una figura como él, con su posición, ejerza su poder en contra de una mujer".

Ante este hecho, Salinas a través de su cuenta de su cuenta de la red social antes llamada Twitter expresó que: "Hubiera salido a la manifestación en mi contra por maltrato animal, fueron bien poquitas personas. 13 reporteros chayoteros. 7 personas que yo mandé. 6 personas de gobierno. 4 señoras que no sabían a qué iban. 3 niños. 8 manifestantes. Yo pensé que la gorda iba a convocar mínimo a unas 500 personas, pero no, ni para eso sirven".

Fuente: Tribuna del Yaqui