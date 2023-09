¿Pleito con Legarreta y Galilea Montijo? Anette Michel revela porqué nunca conducirá 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda alguna una de las actrices y conductoras más destacadas de los últimos tiempos es la talentosa Anette Michel, quien comenzó su carrera hace más de dos décadas en TV Azteca y que en la actualidad se encuentra trabajando para Televisa. Desde que ingresó a la empresa de San Ángel, sus fans no han dejado de preguntarse si se unirá al elenco del programa Hoy, pero fue ella misma quien descartó esta posibilidad.

Como se sabe, la originaria de Jalisco comenzó su carrera en la empresa del Ajusco siendo parte de exitosas novelas como Al norte del corazón, Cuando seas mía, Pasión Morena, Se busca un hombre y Marea brava, por nombrar algunas. Mientras que en la conducción se pudo desarrollar en programas como Tempranito, Venga la Alegría y más recientemente MasterChef México, donde estuvo a cargo de ocho temporadas.

Sin embargo, en el año 2021 Anette decidió dejar atrás su carrera en el Canal Azteca Uno y renunció a su contrato de exclusividad para poder firmar contrato con Televisa, donde comenzó dando vida a la villana 'Mirta' en la telenovela Contigo Sí. Mientras que en la actualidad se encuentra grabando Minas de Pasión donde repitió como antagonista. Hace algunas horas, la actriz fue captada llegando a las instalaciones de San Ángel y accedió a contestar varias preguntas de la prensa.

En primer lugar, Michel contó lo feliz que se siente siendo parte del melodrama producido por Pedro Ortiz de Pinedo y protagonizado por Livia Brito: "Estamos encantados, ya llevamos dos terceras partes de la novela, nos conocemos todos, nos divertimos", declaró. Después, el reportero Edén Dorantes le mencionó a la famosa que hace falta verla en la conducción y ella dijo que está abierta a esta posibilidad, siempre y cuando se trate de un proyecto atractivo.

Sin embargo, cuando le mencionaron unirse al elenco de Hoy, ella descartó de forma tajante esta posibilidad. ¿No se lleva bien con Galilea Montijo y Andrea Legarreta? No, en realidad la tapatía considera que este matutino ya está completo y no ocupa a nadie más: "Siempre les contesto lo mismo, creo que es una familia perfectamente integrada y que no necesita a Anette Michel, no veo en dónde Hoy me podría necesitar, así están muy bien".

Por otro lado, Anette también dijo que no le gustaría conducir la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, pues considera que 'La Gali' lo hizo perfecto: "Me gusta mucho de aquí (de Televisa) que respetan los conductores originales y los dejan siempre, no como en otros lugares, me encantaría conducir pero ese reality ya tiene conductores, Gali, es estupenda y la gente la ama", expresó y descartó también tener interés en unirse como participante a un reality.

