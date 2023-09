Russell Brand recibe nuevo golpe; otra mujer acusa al ex de Katy Perry de abuso sexual

Comparta este artículo

Estados Unidos.- El famoso comediante y reconocido actor, Russell Brand, recientemente volvió a recibir un nuevo golpe, debido a que una sexta mujer acaba de presentar testimonio en el que han acusado de abuso sexual al exesposo de la reconocida y muy querida cantante de pop, Katy Perry, por lo que su caso se vería mucho peor para él, pese a que ha negado todo lo que se ha dicho.

El famoso actor de Hollywood se encuentra dando mucho de que hablar, debido a que cinco mujeres, de las cuales cuatro están en anonimato y una que decidió dar su nombre, pero no formar parte de las entrevistas en las investigaciones que hacen The Sunday Times, The Times y uno de los programas más reconocidos del Reino Unido, en el cual se señalan que los incidente pasaron entre los años del 2006 y el 2013.

Y ahora, una mujer que solamente se identificó solo como Sarah, se convirtió en la sexta mujer en señalarlo de abuso sexual, pues en una entrevista le dijo al medio Sky News que conoció al actual novio de la famosa actriz, Laura Gallacher, con la que espera un tercer hijo, revelando que al viajar en un avión junto, él se portó como un caballero y la invitó a desayunar y a caminar después de aterrizar.

Ante este hecho, afirmó que después de que salieron del aeropuerto él cambió completamente de actitud a una más prepotente, declarando que él se lanzó sobre ella mientras en una limusina la llevaba a su hogar, mencionando que: "No era amigable ni encantador, era agresivo y yo me sentí muy vulnerable e intimidada. El conductor de la limusina se dio la vuelta varias veces porque yo decía que no, pero hizo más de un agujero en las medias que llevaba puestas".

Tras este hecho, declaró que finalmente los dejaron en la casa del exesposo de la intérprete de Firework, en donde mencionó que tuvieron relaciones íntimas de forma consensuada, pero al momento de tener que irse este no se lo permitió y le obligó a hacerle sexo oral, señalando que: "Quería irme y dije 'necesito tomar un tax'’ Y él dijo 'no te conseguiré un taxi hasta que hagas esto', lo cual fue este acto sexual.

Cabe mencionar que hasta el momento el reconocido actor no se ha pronunciado con este último testimonio, pero con respecto a este a las otras cinco acusaciones, pero dejó en claro que él no era culpable de nada de lo que se le culpa, siendo muy claro en un video a través de su cuenta de Instagram en el que niega y "refuta absolutamente las afirmaciones", lo cual ha señalado que son "ataques extremadamente atroces y agresivos".

Russell Brand niega acusaciones. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui