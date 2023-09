Sebastián, el hijo de Alfredo Adame se preocupa por su falta de escándalos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda, una de las relaciones más complicadas del mundo del espectáculo es la que sostiene Alfredo Adame con sus hijos, pues desde que se divorció de Mary Paz Banquells se han distanciado y llevan más de tres años sin tener algún tipo de contacto y cada vez parece más lejana la idea de que pueda darse una reconciliación.

El actor ha dicho que sus descendientes le dieron la espalda y que por alienación de su madre decidieron pintar su raya, por lo que les retiró el apoyo para su escuela e incluso ha mostrado sus intenciones de quitarles su apellido, dado que en este punto ya no los considera nada, razón por la que de manera abierta ha dicho que no les piensa a dar nada de su herencia y que no los quiere ver ni en su funeral.

Tras su paso por el reality Soy Famoso ¡Sácame de aquí!, Adame dijo haber reflexionado acerca de la forma en que ha manejado su vida en los últimos años y mostró intenciones por limar asperezas con sus hijos; sin embargo, esto no se concretó ya que Sebastián Adame Banquells indicó que su intención era hacer un show mediático al que no se iban a prestar, por lo que le pidieron que si quería buscarlos lo hiciera sin cámaras.

Aunque Sebastián se ha mostrado abierto a dialogar con su papá y retomar su relación, el exconductor del programa Hoy dijo haber trabajado con el desapego, por lo que decidió sacar de su vida todo lo que le causó daño, incluyendo a su familia, por lo que cada que tiene oportunidad despotrica contra ellos frente a las cámaras.

Alfredo Adame únicamente tiene contacto con su hija Vanessa Adame | Imagen Especial

Sin embargo, el menor de los Adame se mostró preocupado ante las cámaras de Berenice Ortiz, pues desde hace varias semanas el llamado 'Rey del Rating' no ha protagonizado ningún escándalo como acostumbra: "Ya van muchos días que no sale diciendo nada y sí me preocupa", dijo entre risas y se cuestionó si será que ya decidió tranquilizarse.

Respecto a si guarda esperanzas de que algún día puedan retomar sus roles padre-hijo, el joven no lo descarta, pero sabe que es complicada la situación: "Desafortunadamente con mi papá nadie sabemos qué es lo que va a hacer después y me gustaría pensar que se dé una reconciliación", aseveró Adame Banquels.

Finalmente, Sebastián compartió que le gustaría seguir los pasos de su madre al incursionar como actor, aunque sabe que debe prepararse: "Estoy planeando meterme a clases de actuación, porque gracias a mi mamá me gustaría hacer teatro musical, pero hay que entrenarle primero", contó dejando en evidencia que pronto podría sorprender en alguna puesta en escena.

