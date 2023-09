Taylor Swift llegaría al Super Bowl: La cantante confirmaría romance con jugador de Chiefs

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La famosa y muy reconocida cantante del pop, Taylor Swift, aparentemente sí podría llegar al Super Bowl LVIII, debido a que recientemente la intérprete de éxitos como Me, hace poco confirmaría romance con uno de los jugadores de los Chiefs de Kansas City, el famoso atleta, Travis Kelce, desatando la locura de los millones de fans de ambas celebridades.

Como se recordará, la mañana del pasado domingo 9 de abril se hizo viral la noticia de que hace un par de semanas la intérprete de Lover y el actor inglés, Joe Alwyn, habrían tomado la decisión de terminar su relación y según la información que dieron los portales de noticias, cómo Entertainment Tonight y la revista People, todo habría sido de la mejor manera y de mutuo acuerdo por temas importantes para ellos, sin dar muchos detalles.

Y aunque ni Swift o Alwyn en ningún momento lanzaron un comunicado para confirmar dicho rompimiento, ambos continuaron con sus vidas por separado, debido a que poco después se pudo ver a la cantante con el reconocido y famoso intérprete, Matty Healy, en uno de sus conciertos, comenzando así con los rumores de que ya estaría de nueva cuenta en el mundo de las citas, y ahora, se cree que saldría con Travis.

La mañana de este domingo 24 de septiembre, Kelce jugó al lado de su equipos, los Chief de Kansas City contra los Chicago Bears en el Arrowhead Stadium, ubicado en la ciudad de Kansas, Missouri, y en este partido estuvo presente la famosa intérprete de Dear John, desatando así los rumores de que ya habrían confirmado su relación sentimental, pese a que ellos aún no han dicho absolutamente nada al respecto.

Dicho momento fue captado por varios fans dentro del estadio, en el cual se fotografió a la ganadora del Grammy en más de una ocasión, aplaudiendo, gritando y animando en todo momento al equipo que se impuso con un puntuaje de 41 sobre uno de 10, al lado de la madre de Kelce, Donna Kelce, demostrando la gran emoción que ambas sintieron ante los touchdown y goles de campo que lograron.

Cabe mencionar que hasta el momento ninguno de ellos ha hablado de su romance, pero el hermano de Travis, Jason Kelce, en una entrevista dijo que: "Realmente no sé mucho sobre la vida amorosa de Travis. Trata de mantener su negocio como si fuera su negocio, mantenerlo fuera de ese mundo. Dicho esto, creo que lo están haciendo muy bien y creo que todo es 100 por ciento cierto. Espero que esto vaya más allá... no, estoy bromeando, no sé qué está pasando".

