Tras apodar a Luis Miguel como "Rey Cucaracho", Aracely Arámbula es tachada de 'roba maridos'

Ciudad de México.- En vísperas del 10 de mayo, Aracely Arámbula se convirtió en tendencia después de que acudió a una conferencia de Jorge Lozano, donde acusó a Luis Miguel de ser el 'El Rey Cucaracho', así como animó a las mujeres a salir adelante después de que un hombre les ha roto el corazón, puesto ella había logrado hacerlo. Si bien, esto provocó que muchas personas criticaran a 'La Chule', la realidad es que meses más tarde, la actriz de La madrastra vuelve a estar en el ojo del huracán.

Se dice, que nada se olvida realmente en la industria del espectáculo y un escándalo que ocurrió años atrás, siempre puede regresar a causar estragos en la realidad, un ejemplo de esto es lo que le ocurrió a Arámbula, quien hace 15 años, fue acusada por la actriz del cine de ficheras, Lina Santos de ser la causante de su divorcio con el arquitecto Erwin Godínez, con quien presuntamente, Aracely habría tenido un tórrido romance.

Según declaraciones brindadas en el año 2008 por la actriz de películas como Los lavanderos, Pero sigo siendo el rey y El macho, 'La Chule' habría sido la causante de su separación con Godínez, puesto ambos habrían tenido una relación extramarital, misma que provocó la destrucción de su familia; sin embargo, la histrionista negó las mencionadas acusaciones y amenazó con demandar a Lina Santos por difamación.

La actriz Aracely Arámbula es acusada de robar al esposo de Lina Santos

Luego de 15 años de estas declaraciones, Santos reapareció en diversos programas de entrevistas como El diario, Sale el sol y Face to Face, donde retomó el tema de su separación con Erwin y reveló algo que nadie esperaba y es que, pese a que Aracely amenazó con demandarla, la realidad es que esto nunca ocurrió así, hecho que fue tomado por Lina como una especie de confirmación de la presunta infidelidad.

"Destruyo mi matrimonio, se hizo amante de mi esposo porque no le iba muy bien y aún no le presentaban al papá de sus hijos (...) Ella decía (la voy a demandar), pues bueno, esperé y la demanda nunca llegó, ¿por qué?, sabe que tengo en mi poder algo muy fuerte (...) cuando yo hablo digo las cosas porque es así, cuando no, yo no tengo porque hablar."