Tras sufrir robo millonario, Eduin Caz se olvida de sus problemas con alcohol

Ciudad de México.- Eduin Caz sigue gozando del éxito, pero parece que la mala suerte lo persigue la que el pasado viernes 22 de septiembre fue víctima de la delincuencia en Miami Florida, pues al regresar a la casa en la que estaba hospedado fue saqueada y se llevaron sus lujosas pertenencias, entre ropa de marca, relojes, tarjetas y todo lo que encontraron, razón por la que se dijo muy afectado por la situación.

Sin embargo, al parecer prefirió olvidarse un rato de sus penas y desde sus historias de Instagram mostró que se reunió con algunos de sus amigos de Grupo Firme para tomar y distraerse del trabajo, así como del robo millonario que sufrió, aunque esta acción provocó que algunos usuarios lo criticaran por irse de fiesta luego de haber vivido algo tan delicado como un robo.

También, exhibió que los ladrones fueron muy selectivos ya que de lo poco que le dejaron fue un reloj Cassio que no supera un valor de 5 mil pesos, por lo que se cuestionó el motivo por el que no lo tomaron y acto seguido se dejó ver en su camioneta tomando con sus amigos, aunque aprovechó para aclarar que él no pago las bebidas ya que todavía no ha recuperado sus tarjetas.

"Ama no traigo tarjetas ni dinero ni nada, así que si me ves tomando ando de golletero, no ando gastando así que discúlpame", fue el texto que escribió el intérprete de El Tóxico para acompañar su publicación que dividió opiniones entre quienes lo tundieron por la poca seriedad con la que toma las cosas y los que lo apoyaron por no dejarse caer a pesar de que la esté pasando mal.

Cabe destacar que el cantante no se encontraba en la casa cuando sucedió el robo, pero al percatarse de lo sucedido de inmediato llamó a las autoridades correspondientes para que arrancarán con las investigaciones que faciliten dar con los responsables, pero debido a que tiene apenas unos días de que sucedió no hay avances.

Qué estrés la verdad. Se llevaron todos los relojes, las cadenas, ropa. No lo puedo creer todavía", dijo el famoso en cuanto se percató de los hechos.

Desafortunadamente, Eduin Caz se sumó a la lista de famosos que han sufrido robo en los últimos tiempos, lo cual es muestra de la ola de violencia que azota a varios países, pues apenas Miguel Bosé vivió momentos de angustia cuando sujetos armados entraron a su casa en CDMX y lo amenazaron tanto a él como a sus hijos, aunque también Silvia Pinal, Rosalía, Kim Kardashian y Shakira fueron víctimas de la delincuencia.

