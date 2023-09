Wendy Guevara advierte que va a cancelar fechas de su gira: "Estoy bien cansada"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras su éxito en La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara se dispuso a regresarle un poco del cariño que le ha brindado el público con una gira por varios estados de la República Mexicana y Estados Unidos, aunque ya no aguanta el intenso ritmo de trabajo y acaba de anunciar que podría echar para atrás algunas presentaciones para relajarse.

Y es que mientras ella se encontraba grabando en Televisa, su agencia le consiguió un sinfín de proyectos, mismos que la están beneficiando, pero también agotando ya que no ha parado desde que se coronó ganadora del show, pues de inmediato comenzaron a seguirla las cámaras para grabar su propio reality que está por estrenarse en Vix, además de que tiene fechas programadas de espectáculo de aquí hasta fin de año.

Por esta razón, la famosa influencer explotó contra la mala planeación de su mánager ya que le saturó la agenda y no contempló que también ocupa espacios para arreglarse el cabello, las uñas, así como para descansar de las largas jornadas que se ha aventado e incluso dijo que se terminará presentando como una loca desarreglada ya que incluso perdió una carilla de su diente que tampoco ha podido ir a que se la coloquen.

Necesito hacerme mi cabello y todo, no sé qué estaban pensando cuando yo estaba en la casa al ponerme fechas hasta entre semana. Yo hasta dije quiero descansar un mes y estar tranquila, pero les valió v…ga", dijo molesta la originaria de León, Guanajuato.

Ahora, la influencer vuelve a tocar el tema de los estragos que le está dejando esta gira, razón por la que quiere cancelar y darse un espacio para poder seguir, dado que sabe que le falta mucho por recorrer: "Voy a ver hermanas, mi agenda, la neta voy a ver mi agenda y no sé si en unas dos o tres semana vaya empezar, la verdad voy a cancelar un fin de semana, no sé qué me vaya a tocar, pero eso se los digo porque yo la verdad sí estoy cansada".

De igual forma indicó que esos días se iría a su tierra para descansar, estar con la familia y hacer lo que se le dé la gana, pues tiene meses sin poder disfrutar y al igual que ella su equipo cree que merece un tiempo, pues su amiga Kimberly 'La Más Preciosa' también se siente agotada de las presentaciones.

No obstante, algunos de sus fans la acusaron de poco profesional ya que creen que no debería cancelar los eventos que ya había anunciado, aunque algunos otros comprendieron que la han sometido a una intensa carga de trabajo y que tarde o temprano le iba afectar la falta de descanso, así que quizás en los próximos días la líder de 'Las Perdidas' dé a conocer las fechas que no se presentará.

