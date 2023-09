Acusan a Santa Fe Klan de mandar golpear a un fan en el Guanajuato Capital

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso rapero, Santa Fe Klan se encuentra en el ojo del huracán luego de que un joven de nombre Cristian le hiciera fuertes acusaciones en redes sociales, mismas que de comprobarse podrían traerle graves consecuencias, dado que se habla de agresiones y abuso de poder ejercido presuntamente el pasado viernes 22 de septiembre en el Guanajuato Capital.

Fue a través de su cuenta de Instagram, donde el usuario @bravoyum narró lo que vivió en dicho evento junto a una serie de fotografías que dice son la evidencia de los golpes que recibió, resaltando una herida en la cabeza y que tuvo que ser atendido por paramédicos ya que le dieron algunos botellazos.

De acuerdo a lo que narra el joven, las cosas se dieron en el baile que organizó el intérprete de Te Iré a Buscar, a quién quiso acercarse con la intención de tomarse una fotografía para el recuerdo, pero sus guardias le habrían pedido su teléfono para dárselo al cantante, pero al entregarlo el cantante dice que se portó agresivo con él al punto de insultarlo.

Joven acusa a Santa Fe Klan de mandar agredirlo | Instagram

Me acerqué a tomarme una foto a lo cual el guardia me dio el acceso sin problema y me preguntaron con qué teléfono sería se los entregue y cuando se lo pasan a Santa Fe se porta de una manera agresiva, comienza a decirme que ya le cayera a la ve…ga y me sacó de onda su reacción, pero igual le dije que sin problema y que me regresara mi cel", escribió Cristian.

No obstante, el haber pedido de vuelta su teléfono le habría costado que el rapero lo mandara a golpear al dar la orden a su equipo de seguridad: "Contestó con maldiciones que no me regresaría nada, me enoje y le conteste en cuanto me volteo el grita ¡Sobre con él!", explicó y dijo que la banda de Santa Fe Klan lo agarró a golpes y caguamazos.

El joven tuvo que recibir algunos puntos para cerrar la herida de los golpes | Instagram

Tal como era de esperarse, la publicación del joven causó revuelo y hasta la redacción de esta nota cuenta con casi 400 mil reacciones, además de que solicitó la ayuda de los internautas para que lo ayuden a difundir su caso al que muchos se han solidarizado: "Lamentablemente sin pruebas no le van a creer", "Es para que dejen de hacer ídolos a cualquiera", "Qué decepción del Santa", se lee entre los comentarios.

Cabe mencionar que Ángel Jair Quezada, nombre real del famoso, no ha emitido ninguna declaración alrededor de estas acusaciones, aunque no es la primera vez que alguien lo señala de esta manera, así que tendremos que esperar a ver si trasciende esta noticia y se comprueba la versión del joven, pues las pruebas que ha mostrado no son contundentes.

Fuente: Tribuna