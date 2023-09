Jaime Camil llega con Pati Chapoy y habla como nunca de su relación con Luis Miguel

Ciudad de México.- Jaime Camil es recordado por ser uno de los exgalanes de Televisa más queridos de la audiencia, esto es gracias a su gran versatilidad, al dar vida a personajes carismáticos, al grado en el que llegó a convertirse en mujer para dar vida a 'Eva' en el melodrama producido por Rosy Ocampo, Por ella soy Eva. Asimismo, el famoso cuenta con una basta carrera como actor de doblaje, al haber dado voz a personajes de series como Bojack Horseman, Star Vs Las fuerzas del mal y Bee Movie.

Aunque el protagonista de La fea más bella y Las tontas no van al cielo es actualmente reconocido por su trayectoria, hubo un tiempo en el que resaltó por estas cosas, como por el hecho de ser una de las pocas personas en el mundo en ser un amigo cercano de Luis Miguel, ídolo que ha mantenido varias décadas de carrera artística al margen de su vida privada, la cual resguarda de manera sumamente hermética, al grado en el que lo único que se sabe de él, es lo que otras personas han llegado a confesar.

Jaime Camil revela cómo era su relación con Luis Miguel

Es por ello que, cuando Jaime Camil accedió a brindar una entrevista a Pati Chapoy, para su canal de YouTube, conductora de Ventaneando no perdió la oportunidad para cuestionar al actor de Mi destino eres tú sobre la verdadera naturaleza de su relación con Luis Miguel, a lo que el cantante de temas como Nada es igual sin ti, A contracielo, Solo tú, sólo yo; Llorando por dentro, Mi vida sin ti y El sexo débil no dudó en responder como nunca.

De acuerdo con lo declarado por Jaime, él en realidad sí fue una persona cercana al 'Sol de México', aunque aclaró que esto era gracias a que Luis Miguel tenía un profundo vínculo con el padre del histrión, Jaime Camil Garza. Y es que, en palabras del histrión, tanto su progenitor como el cantante de Tengo todo excepto a ti, se veían como padre e hijo. Dicha unión permitió que el actor de Mujer de madera se acercara más a Luis Miguel.

En esta misma entrevista, Pati Chapoy cuestionó a Jaime Camil sobre sus antiguas novias y es que, para quien no lo sepa, en sus años de juventud, el cantante era conocido por ser sumamente "mujeriego", esto debido a que llegó a tener amoríos con hermosas mujeres del espectáculo, entre ellas se puede contar a la afamada cantante, Thalía, con quien habría durado un lapso de 1 año, hasta que la propia intérprete de Arrasando terminó con la relación porque le surgió una oportunidad laboral en España.

Durante la entrevista, Jaime negó haber sido un hombre mujeriego y aclaró que él siempre respetó a sus parejas, también destacó que las cosas pudieron haberse malinterpretado porque en aquel entonces era muy "inmaduro" y no gustaba de estar solo por mucho tiempo, así que, regularmente, iniciaba una relación amorosa, una vez que terminaba la anterior, destacando que usualmente, no respetaba sus duelos.

"No es que tuviera muchas novias a la vez, siempre tenía novias porque con la inexperiencia e inmadurez de un chavito, nos cuesta estar solos. Entonces porque nos cuesta estar solos, pues fui muy noviero, pero no al mismo tiempo, respetaba mucho a mis novias. Tal vez no me daba mucho tiempo para el duelo."