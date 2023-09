Jenny García, conductora de 'Hoy', exhibe que Shakira la trató mal: "Yo no la respeto"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la actualidad Shakira es una de las artistas que no para de dar de qué hablar y no solo por su regreso a la industria musical tras años de ausencia, sino porque ha enfrentado fuertes controversias luego de anunciar su divorcio de Gerard Piqué. En esta ocasión una famosa bailarina de México denunció los supuestos malos tratos que recibió cuando trabajó para la originaria de Barranquilla, Colombia, durante unos conciertos que ofreció en el país.

Se trata de Jenny García, quien comenzó su carrera en TV Azteca donde por más de 13 años ella lideró el conocido 'Ballet de Venga la Alegría' del matutino VLA y además estuvo en otros proyectos como los realitys México Baila y Exatlón México. Sin embargo, a partir del año 2020 la bailarina emigró a las filas de Televisa como participante del proyecto Guerreros 2020 y eventualmente llegó al programa Hoy, donde conduce una sección fitness y además es coreógrafa de Las Estrellas Bailan en Hoy.

Recientemente la guapa mujer rubia apareció en el canal de entrevistas La Saga, donde recordó la difícil y amarga experiencia que tuvo al trabajar junto a Shakira: "Yo trabajé con la señora y ya no la respeto desde que trabajé con ella", expuso. Después, la presentadora recordó la terrible anécdota que vivió cuando realizó 12 fechas al lado de la colombiana en México, cuando se presentó en el Palacio de los Deportes.

Hice doce fechas con y no me pagó", declaró.

Jenny señaló que además del tema económico, también hubo comportamientos de Shakira que la dejaron sin habla, sobre todo porque ya ha tenido experiencia trabajando con otros artistas que se han portado más accesibles: "Y te voy a decir algo, hubiera trabajado con ella sin goce de pago, pero la manera en la cual nos trató a las bailarinas… que nos volteaba la cara, no nos decía gracias, nos regañó mucho y nos sacó del escenario".

Acusan a Shakira de supuestos malos tratos

La integrante de Hoy dijo que Shakira incluso la sacó a ella y a otras bailarinas del camerino mientras estaban semidesnudas porque iba a usar el baño: "Me sacó de mi camerino estaba en toples en el Palacio de los Deportes y entró a mi baño porque el baño de la señora se rompió y seguridad nos sacó y ella entró y se salió y ni un gracias ni un disculpen... mi amiga estaba en tanga y yo tapándome mis chich...", expuso molesta.

Jenny García no paró de repetir que la intérprete de éxitos como Te felicito y Antología tuvo muy mala actitud con el equipo de bailarines y señaló que ella tiene una larga lista de las cosas que no le gustaron de trabajar con Shak: "Perdóname, eso no es respeto, 'chicas puedo pasar a su baño, gracias y disculpen' hubiera estado bien, pero la forma en que nos trató fue patético", añadió la famosa mexicana.

Fuente: Tribuna