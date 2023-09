¿Jorge Salinas enfermo? Elizabeth Álvarez responde a las especulaciones acerca de su físico

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa, Jorge Salinas estremeció a la opinión pública tras su última aparición, donde se dejó ver irreconocible ya que es evidente que ha bajado varios kilos de peso y su apariencia luce un tanto cansada, así que de inmediato comenzaron a surgir comentarios negativos y especulaciones de que podría enfrentar problemas de salud.

No obstante, cabe mencionar que esta transformación no es reciente ya que desde hace algunos meses el galán de telenovelas como Fuego en la Sangre y La Que No Podía Amar, ha ido perdiendo musculatura, pero fiel a su estilo ha decidido mantenerse al margen de las críticas, así que el programa Hoy habló con su esposa, Elizabeth Álvarez para conocer su opinión y así reaccionó.

La belleza es de quien la mira y yo amo a mi esposo, me parece guapísimo y siento que es un actor espectacularmente increíble".



Jorge Salinas desata preocupación por su delgadez | Imagen especial

La guapa pelirroja se desvivió en halagos hacia el padre de sus hijos, pero no ahondó en detalles acerca del motivo por el que tenido este fuerte cambio físico y se limitó a decir que sin importan lo que puedan opinar para ella siempre será el hombre perfecto, así como que respeta los gustos de las demás personas que lo han señalado de haber perdido su encanto.

Por su parte, los conductores del matutino indicaron que esto sería derivado de una estricta dieta justo con la intensión de perder peso, dado que hace algunos años subió 20 kilos y para procurar su salud, así como evitar una intervención en la columna habría tomado ciertos cuidados, aunque esta versión no la ha confirmado el famoso.

Algo que destacó Elizabeth es que se encuentran en su mejor momento como pareja ya que después de que surgieran fuertes rumores acerca de una posible infidelidad, ambos están por celebrar su aniversario 12 de boda, por lo que esperan tener un festejo por tan importante acontecimiento; sin embargo, su apretada agenda de trabajo les prohibió esta vez hacer su clásico viaje anual.

También, la villana de telenovelas presumió que a pesar de los años mantienen encendida la llama del amor y los detalles nunca faltan en su relación, por lo que está feliz con Salinas: "Soy detallista, pero él es más, siempre está preocupado de que coma y me manda de comer, hoy me lavó el termo. Esos detalles más que las florecitas y la tarjetita es como decir te quiero, me importas y estoy pendiente de lo que necesitas", aseveró.

La pareja de famosos contrajo nupcias en 2011 con gran fiesta en la Hacienda San Agustín, en Puebla, pero su historia de amor se remonta a 2008 cuando ambos formaron parte del elenco Fuego en la Sangre y procrearon a sus pequeños mellizos Máxima y León, por quienes han logrado superar fuertes crisis matrimoniales y polémicas, por lo que ahora presumen estar más enamorados que nunca.

