Karla Sofía Gascón alza la voz por las mujeres trans y confiesa porqué está en contra de Wendy

Ciudad de México.- Karla Sofía Gascón es una afamada actriz dado a que a lo largo de su carrera ha resaltado por participar en grandes producciones como es el caso de Pasión, Nosotros los nobles y Rebelde (2022), así como también dio de qué hablar y, al mismo tiempo, se robó los corazones de la audiencia de MasterChef Celebrity 2022, donde brilló por su brutal honestidad y gran talento para la cocina.

Desde hace varios meses, la histrionista comenzó a protagonizar diversos titulares de medios especializados en el espectáculo, esto debido a la transmisión de La Casa de los Famosos México, programa que resaltó por la presencia de Wendy Guevara, motivo por el que algunas personas de la audiencia habrían comenzado a comparar a ambas famosas, afirmando que las dos se encontraban en igualdad de condiciones al ser trans, cosa que rápidamente fue refutada por Gascón, quien resaltó el hecho de que ella es una "mujer reconocida por la ley".

Aunque cualquiera esperaría que las cosas se calmaran, con el pasar del tiempo el pleito entre ambas se fue acrecentando, sobretodo, después de que Karla compartió a través de su cuenta de X (red social anteriormente conocida como Twitter) que no seguía a "tiktokers ni supuestos influencers que lo único que promocionan es la estupidez, la ignorancia y el éxito chabacano y vulgar". Tras ello, la prensa cuestionó a Wendy sobre estas palabras, a lo que la 'Perdida' se limitó a conocer que no la conocía y solo pedía respeto para su persona.

Hace algunos días, diversos medios comenzaron a especular que tanto Karla Sofía Gascón y Libertad Palomo se habían confabulado para lanzar mensajes de odio en contra de Wendy Guevara, cosa que fue desmentida por la española; mientras que este lunes, 25 de septiembre, la histrionista europea compartió una captura de un artículo de TV Notas, donde se habla sobre el ciberacoso, en éste habrían participado la propia Karla, Libertad y Laurel.

Dicho post, vendría acompañado por un escrito de Karla en el que alzó la voz en pro de las mujeres trans, argumentando que ella lucha para que estas féminas puedan integrarse a la sociedad, siendo vistas como "igual de válidas" que cualquier otra persona; "con derechos y obligaciones", también destacó que, cada quien es libre de hacer lo que quiera con "su cuerpo", dentro de los "límites que marca la ley".

Tras esto, la actriz criticó abiertamente a las personas que confunden la transexualidad con el trasvestismo, lo que paulatinamente la llevó a confesar el porqué está en contra de Wendy Guevara y de otras famosas similares: "El exhibicionismo, la vulgaridad y el chiste no tienen nada que ver con la transexualidad, tienen que ver con las ganas de llamar la atención, el espectáculo y el poco gusto. Estoy harta de ese tipo de representación en los medios."

"En cuanto al apoyo incondicional por el simple hecho de pertenecer al mismo colectivo, discúlpenme que discrepe; al igual que habrá muchas personas que no estén de acuerdo conmigo, yo tampoco estoy de acuerdo con lo que expresan personas como la tal Crystal Jurado, Wendy Guevara, y más recientemente un ser que que promulga querer ser la primera persona con transplante de útero para abortar. Perdónenme pero no me da la gana, y seguiré diciendo que son sospechosos reclamos para poder atacar a las mujeres trans, justificar la exclusión social y alentar la transfobia."