Laura Bozzo pone en llamas a 'GHVIP': La conductora de Televisa pierde los estribos en vivo

Ciudad de México.- La famosa y muy polémica presentadora de origen peruano, Laura Bozzo, de nueva cuenta logró poner en 'llamas' al famoso reality show, El Gran Hermano VIP, en el cual la conductora de Televisa de nueva cuenta dio mucho de que hablar al haber perdido los estribos en plena transmisión en vivo de la noche de eliminación el pasado domingo 24 de septiembre por un fuerte motivo.

Como se sabe, después de que Laura fuera vetada de la empresa San Ángel y de que sacaran del aire su programa en Imagen TV, la reconocida presentadora fue confirmada por las redes sociales como una de las participantes para estar encerrada dentro de la casa del famoso reality show anteriormente mencionado, lo que dejó completamente extrañados a la mayoría de sus fans, dado a que había calificado la experiencia del encierro como un "infierno".

Y parece que lo que señaló que sufrió tanto en su tiempo en calidad de fugitiva como en la segunda temporada de La Casa de los Famosos, en su versión de Telemundo, la está volviendo a afectar en este programa de 24/7 transmitido en España, debido a que desde el primer momento ha dado mucho de que hablar por su descuido al desvestirse y mostrar todo ante las cámaras y sus peleas.

Es precisamente la mañana de este lunes 25 de septiembre que se ha viralizado en redes sociales el hecho de que estalló en contra de la producción de Gran Hermano VIP, debido a que sin que nadie lo supiera el participante Álex Caniggia, restó 200 euros al premio al pedir saber si él estaba en riesgo de salir esa semana por falta de votos en sus compañeros, pese a que se dice que ya lo sabía, y aunque no se reveló quién, al resto de los habitantes se les informó de esta resta, por lo que Bozzo estalló exigiendo saber "¿Quién carajo pagó los 200 €?", a base de gritos.

Pero, los gritos no fue la única manera con la que Bozzo descargó su ira, sino que también lo hizo al tomar uno de los cojines en los que se encontraba recargada y lo golpeó contra la mesa central que había en la sala una y otra vez, provocando que un par de los vasos sobre esta cayeran al suelo, mientras que arremetía también en contra de Luca y de Oriana, expresando que: "hay gente que tiene que volver al colegio, lo hay, y Luca es mini Oriana, está insufrible desde que vino de la cueva".

Ante este fuerte desplante de ira por parte de la expresentadora de Laura en América, la famosa actriz, Carmen Alcayde, y su compañero Albert Infante intentaron frenar la situación y hablaron con Laura para calmarla, siendo Alcayde la primera en señalar que: "Lo que no me ha gustado es que no se ha levantado a saludar a Jessica cuando Jessica se ha comido un corazón por ti... Si tiene algo Oriana con Jessica lo tiene Oriana, no tú", mientras que Albert señaló que: "lo pensamos todos, sí, pero no era el momento".

