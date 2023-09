Luis Enrique Guzmán no quiere la custodia de Apolo tras descubrir que no lleva su sangre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el músico y empresario Luis Enrique Guzmán está enfrentando una nueva controversia debido a que informó que no quiere la custodia de Apolo, pequeño a quien crio como su hijo durante casi 4 años, hasta que este 2023 se enteró que no llevaba su sangre. Como se sabe, fue durante el pasado mes de junio que el hijo de doña Silvia Pinal envió un comunicado para informar que una prueba de ADN comprobó que el niño, fruto de su relación con Mayela Laguna, no es su hijo biológico.

Desde hace algunos días se había estado especulando que el hermano de Alejandra Guzmán buscaba quitarle la custodia del menor de 4 años a Laguna, a pesar de que continúa reiterando que el menor de 4 años no lleva su sangre. Sin embargo, este lunes 25 de septiembre Luis Enrique emitió un comunicado de prensa para explicar su postura al respecto de este delicado asunto.

Mi deseo aclarar que nunca ha sido mi intención atacar o dañar a nadie en particular, esto no es una guerra, sino solo el ejercicio de un derecho ante un Tribunal competente, el resultado obtenido de tal petición será respetado previas prerrogativas procesales que me conceden las diversas legislaciones aplicables", dijo el sujeto.

Luis Enrique no piensa buscar la custodia de Apolo tras descubrir que no es su hijo

Posteriormente, Luis Enrique subrayó que de ninguna manera el quería quedarse a cargo de Apolo como lo manejaron diversos medios y señaló que esta información contradice lo que él informó en su primer comunicado, cuando precisó que había comenzado un proceso para dejar sus obligaciones paternales con este menor: "Es importante puntualizar que no estoy demandando la custodia del menor, tal y como consta en el expediente judicial correspondiente, dado que las cosas no son como se han venido manejando, además jurídicamente ese hecho construiría un acto contradictorio a lo peticionado legalmente por mi persona".

Por último, Guzmán Pinal manifestó que no hablará más del complicado tema, sobre todo porque desea que todo se arregle conforme a lo establecido por la ley: "No pretendo crear más polémica, ya que reitero, donde se dirimen este tipo de debates es ante los organismos jurisdiccionales y nunca ante los medios de comunicación en virtud de que constitucionalmente no es facultativo de estos últimos, finalmente por decoro a las instituciones y sobre todo a las partes intervinientes no entraré en más detalles, muchas gracias".

Hasta el momento Mayela Laguna no se ha pronunciado al respecto de este mensaje con el que su expareja desmiente que busca quitarle la custodia de su hijo. Como se sabe, la semana pasada la mujer, que ahora trabaja como conductora de una app, expuso que Luis Enrique era un hombre "drogadicto y alcohólico" que "no tenía los pantalones" para hacerse una prueba de ADN legítima y así confirmar que Apolo realmente es su hijo biológico.

