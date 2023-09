Maribel Guardia da detalles sobre cómo hará la ofrenda del Día de Muertos de Julián Figueroa

Ciudad de México.- El 9 de abril, el cantante, de 27 años, Julián Figueroa estremeció a la industria de la farándula al publicar en Instagram, una fotografía junto a su padre, el denominado 'Poeta del Pueblo', Joan Sebastian. En el mencionado post, el intérprete dejó entrever lo doloroso que resultaba la pérdida de su padre, quien para ese entonces llevaba ya 8 años de haber trascendido a otro plano.

Si bien, la publicación provocó que muchas personas le enviaran fuerza para que continuara con su vida, horas más tarde salió a la luz la muerte del propio Julián Figueroa, quien según información brindada por su madre, Maribel Guardia, habría fallecido a causa de un infarto fulminante. La persona que encontró el cuerpo de la estrella de Mi camino es amarte, fue su esposa, Imelda Tuñón-Garza, misma que asegura que lo descubrió acostado en su cama, tal y como si estuviera dormido.

Esta noticia dio pie a que muchas personas especularan que el cantante se había quitado la vida, esto debido a que antes de su fallecimiento surgieron varios rumores de que padecía depresión. Tampoco ayudó el hecho de que Gustavo Adolfo Infante realizara una transmisión en vivo en la que asegurará que Julián se había suicidado, hecho que podía confirmar, porque supuestamente habló con una persona de servicio de la casa de Maribel.

Maribel Guardia revela que Julián Figueroa solía colocar una ofrenda espectacular para Joan Sebastian

Créditos: Internet

Actualmente, las especulaciones se han ido disipando y la actriz de Corona de Lágrimas se ha enfocado en cuerpo y alma a su trabajo, en Lagunilla mi barrio y a otros compromisos televisivos que le surgen. Por otro lado, Maribel también se está dedicando a cuidar de su nieto y de su nuera, Imelda, a quien se le ha visto apoyando en medio de toda esta situación, al grado en el que ambas han sido vistas juntas en diversos eventos.

Recientemente, Maribel tuvo un encuentro con la prensa, luego de que viajó a Nueva York por cuestiones de trabajo; fue ahí donde los periodistas aprovecharon para cuestionarla sobre qué planeaba hacer para el Día de Muertos, a lo que la famosa reveló que Julián era quien solía colocar la ofrenda en su hogar, misma que dedicaba a su padre, Joan Sebastian. En palabras de la actriz de El Tenorio Cómico, su hijo invertía mucho presupuesto en que su altar quedara perfecto.

"Ay mira las ofrendas, tan lindas, las hacía Julián. Porque Julián las hacía. Yo hacía una ofrenda que ya sabes, que la publico en Instagram y todo el pan y la cosa, pero Julián llegaba luego y hacía su propia ofrenda y me decía: 'Mamá, no quiero que le tomes una foto, ni que la publiques' y él le hacía una ofrenda espectacular a su papá. Y no, le ponía una chamarra y le escribía, le escribía unos poemas inmensos y le escribía con un amor inmenso que lo hacía mi hijo."