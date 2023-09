¿Pelea en Televisa? Marjorie de Sousa se sincera en 'Hoy' y revela complicaciones en novela

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa cantante y muy polémica actriz, Marjorie de Sousa, en una reciente entrevista para el programa Hoy, no tuvo problemas al momento de sincerarse por completo y revelar que sí ha enfrentado complicaciones en esta temporada de grabaciones para la novela en la que actúa, Golpe de Suerte, ¿acaso en Televisa han tenido una nueva pelea entre protagonistas?

Como se sabe, de Sousa hace un par de meses que confirmó en sus redes sociales y en una rueda de prensa en la empresa de San Ángel que formaría parte del melodrama Golpe de Suerte, en el cual reveló que hará equipo con su expareja, el reconocido actor, Eduardo Yáñez, y otras grandes celebridades, en la cual no se pudo evitar que le cuestionaran si es que dentro de la producción tendría algún problema con la presencia de este examor.

Tanto la actriz como Yáñez, que salieron después de trabajar juntos en Amores Verdaderos hace más de 10 años, afirmaron que no tenían ningún problema en trabajar juntos, destacando que eran unos profesionales y que entre ellos no había rencores de ningún tipo, incluso el histrión declaró que: "Yo también respeto a su pareja y a ella misma. Nada complicado, absolutamente nada, no tenemos nada qué recriminarnos".

Pero, parece ser que aunque ellos han declarado que no sienten ninguna incertidumbre o incomodidad en trabajar juntos, para la actriz de Hasta el Fin del Mundo no todo es color de rosa, debido a que recientemente en el matutino de la televisora antes mencionada confesó que ha tenido que vivir difíciles momentos para poder permanecer en el melodrama, ¿acaso tuvo conflictos con su expareja en el set?

Según lo informado por Sousa ante las cámaras del programa producido por Andrea Rodríguez, no tiene ningún problema con ninguno de los actores que conforman el elenco de este proyecto melodramático, pero sí señaló que ha enfrentado complicaciones por cuestiones gastronómicas, puesto a que ha tenido que someterse a una rigurosa para poderse mantener en forma y cumplir con las exigencias de su personaje.

Pero junto a esta dieta, la famosa actriz declaró que también lleva una intensa rutina de ejercicios para complementar la alimentación, declarando que a ella le gusta hacer las cosas de la manera más profesional y que quedan perfectas para darle siempre lo mejor al público, además de recalcar que ella participa siempre en proyectos que le apasiona y no le gusta el fallar o que no queden bien las cosas.

