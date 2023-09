¿Recuerdas a Andrea Noli? Tras aventura con Jorge Salinas, deja TV Azteca y llega a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz Andrea Noli fue captada llegando a las instalaciones de Televisa luego de haber triunfado en la competencia, TV Azteca, durante más de 20 años y en una breve entrevista con los reporteros, fue cuestionada sobre temas de Jorge Salinas, con quien tuvo una aventura hace casi dos décadas. Como se sabe, el actor y la también productora de teatro tuvieron una hija en común Valentina, a quien él se ha negado a reconocer.

La estrella de origen francés empezó su carrera en la empresa de San Ángel, donde realizó los melodramas Si Dios me quita la vida, Muchachitas, Agujetas de color de rosa y Acapulco, cuerpo y alma, pero en el año 1999 emigró a la televisora del Ajusco donde triunfó en las exitosas novelas Besos prohibidos, Se busca un hombre, Por ti, Top Models, Los Sánchez, Pasión Morena, entre muchos otros.

La tarde de este lunes 25 de septiembre, Andrea fue captada saliendo de las instalaciones de Televisa y accedió a dar una entrevista a los reporteros que la esperaban. Sobre la posibilidad de estar realizando un nuevo melodrama en San Ángel, la actriz de inmediato lo negó y dijo que solamente había estado grabando capítulos del unitario Esta historia me suena: "Tuve que venir a firmar unas cosas y demás, he grabado varios capítulos y muy contenta".

Noli, de 51 años, también platicó de lo orgullosa que está de su hija Valentina, quien a pesar de que ya está en la adolescencia tiene una excelente actitud: "No es su caso he, tiene sus días buenos y malos como todos, pero es una de las adolescentes muy alivianada, tiene muchos amigos, va muy bien en la escuela". Luego, la intérprete explicó que de momento su heredera no ha decidido a qué quiere dedicarse: "En esas anda decidiendo".

Y aunque ya mandó a Valentina a clases de vocación, para que encuentre su carrera, dijo que ya está descartado que se vaya a dedicar a la actuación: "Es complicado, está en un proceso, pero actriz no". Además de confesar que le encantaría ser abuela, Noli dijo cómo ha sido para ella ser madre soltera: "Esa ha sido siempre la realidad, nos toca, tienes que salir a trabajar y sacarlos adelante, es ley de vida", expresó.

Además dijo que "muchas veces" se vio en complicaciones económicas pues ella era la única que aportaba recursos para la manutención de su hija, resaltando que nunca se dio por vencida. Sin embargo, cuando la cuestionaron sobre la posibilidad de que Jorge Salinas esté enfermo debido a su extrema delgadez, ella no quiso opinar: "No tengo la menor idea, ojalá que Dios le dé mucha salud", dijo Andrea y sobre un reencuentro entre padre e hija:

No voy a hablar de esos temas personales, son cosas muy personales".

