Samuel Sarmiento confirma su salida de Los Recoditos: "Los amo pe... ahora van ustedes"

Ciudad de México.- Desde comienzos de este 2023, un fuerte rumor sacudió a la industria del regional mexicano y es que, se decía que el vocalista de Los Recoditos, Samuel Sarmiento, estaba planeando su salida de la banda y se creía que sus últimos conciertos los daría precisamente en el mes de septiembre; sin embargo, nada de esto había sido confirmado, por lo que se creía que todo era un simple rumor.

Lamentablemente para los fans de la agrupación de Recuérdenme así, No le hago falta, No te quiero perder y Me sobrabas tú, las especulaciones terminaron por convertirse en realidad, hecho que fue confirmado durante la madrugada de este lunes, 25 de septiembre, a través de la cuenta oficial de Instagram de Samuel Sarmiento, donde compartió un par de fotografías junto a la banda que lo lanzó a la fama desde el 2013.

"Momentos que siempre recordaré. Los amo pe... ahora van ustedes... Denle con todo, Dios me los bendiga siempre... gracias a todos mis compañeros por su cariño y amistad los amo por siempre", escribió el intérprete a través de su cuenta de la mencionada red social.

Samuel Sarmiento abandona a Los Recoditos

Créditos: Instagram @samuelrecoditos

Pero esto no fue todo, ya que, anexó algunas fotografías más con Los Recoditos en sus historias temporales de la aplicación de la cámara multicolor, donde incluyó otro conmovedor mensaje, en el que dejó en claro que la banda era su "segunda familia", así como también les envió "bendiciones" y resaltó que, para él, había sido todo un "honor" haber permanecido "juntos" en todo este tiempo (11 años).

"La del recuerdo. Mi segunda familia. Los amo cab... Dios me los bendiga siempre, un honor compartir tantos momentos juntos."

Samuel Sarmiento se despide de Los Recoditos con conmovedor mensaje

Créditos: Instagram @samuelrecoditos

De acuerdo con algunos informes, Samuel brindó un concierto de despedida la noche del pasado domingo, 24 de septiembre, aunque no lo hizo en México, sino que éste ocurrió en la localidad de Newburgh, en Nueva York, sitio que se encuentra bastante lejos de donde la banda fue fundada, es decir, en Mazatlán, Sinaloa, sitio de donde es originaria la familia de Lizárraga, fundadores de la Banda El Recodo.

¿Qué sigue para Samuel Sarmiento?

Aunque hasta el momento el cantante de éxitos como No le hago falta, Me tocó perder, Perfecta, Me está gustando y Cuando te entregues a él no ha hablado abiertamente sobre sus planes después de haber dejado a Los Recoditos, la realidad es que existe el fuerte rumor de que tomó esta dura decisión porque desea emprender una carrera en solitario, hecho que, de manera indirecta habría sido confirmado por Luis Ángel Franco 'El Flaco'.

Resulta ser que el mencionado cantante reaccionó a las publicaciones de Sarmiento y agregó un mensaje en el que dejó entrever que las ambiciones de su colega serían comenzar su propio camino en la industria musical del regional mexicano, hecho que él mismo hizo hace bastante tiempo: "Yo ya dí ese paso mi Samuel Sarmiento y pues qué te puedo decir, los hechos hablan más que mil palabras. Gracias a Dios me ha ido muy bien y no tengo ninguna duda que te pasará lo mismo que a mí. ¡Échale ganas y puro pa' delante! ¡Felicidades!".

