Tras defender a Luis Miguel, Aracely Arámbula manda contundente mensaje a Myrka Dellanos

Ciudad de México.- La famosa presentadora y muy querida actriz, Aracely Arámbula, recientemente a través de sus redes sociales aparentemente habría enviado un muy contundente mensaje a la reconocida periodista y presentadora de TV, Myrka Dellanos, desmintiendo sus declaraciones con las que no dudo en defender a capa y espada al famoso y muy polémico cantante, Luis Miguel, sobre su paternidad.

Como se sabe, hace un par de semanas Arámbula afirmó que el intérprete de Suave: "Es deudor alimentario, faltan detalles, pero yo estoy muy tranquila con mi vida, yo soy una mujer que trabajo mucho, que no me hace falta nada para mantener a mis hijos, es una responsabilidad, por supuesto, y una obligación, y es un derecho de mis hijo", agregando que además de todo era un padre ausente física y emocionalmente que ni siquiera por llamada o mensaje se ponía en contacto con sus descendientes.

A estas declaraciones, varios fans y famosos aplaudieron la labor de 'La Chule' como madre, otros, como la periodista Dellanos, a través del programa La Mesa Caliente quiso externar su respaldo al intérprete de éxitos como Ahora te Puedes Marchar y La Incondicional, señalando que: "Siempre hay dos caras de la moneda, recordemos eso. Yo me imagino que tú como psicoterapeuta sabes que siempre hay una persona que plantea una parte de la historia y hay la otra parte de la historia y ni Luis Miguel ni Paloma han hablado".

Pero eso no fue todo, pues Myrka afirmó que la actriz de Alborada es la que impide ese acercamiento, declarando que: "Me consta que él quiere pasar el tiempo con sus hijos y muy importante es que él está al día con los pagos de la manutención de sus hijos. Recordemos que esos niños nacieron en Los Ángeles y son hijos americanos y si su padre no hubiese pagado la manutención él hubiese sido arrestado al llegar a este país de acuerdo con las leyes de Estados Unidos".

Y aunque tras esto Arámbula se mantuvo en silencio un par de días, hace unas cuantas horas que finalmente decidió romper el silencio, y para ello hizo usó de la famosa red social, TikTok, para hacerlo menos grotesco y con un deje de sentido del humor, pues para dejar en claro que Myrka no está en condiciones de decir nada, pues no tendría la información correcta, decidió grabar un fragmento del tema Según Quién.

Esta canción interpretada por Maluma y Carín León tiene un pedazo en el que dice: "Dile al que te está informando, que te está mal informando que te informe bien", el cual fue cantado por Arámbula en el mencionado video para la red social. Aunque la actriz en ningún momento mencionó el nombre de Dellanos, para todos ha sido muy claro que sin duda sería dirigido para ella por lo que ha estado diciendo en su programa.

Fuente: Tribuna del Yaqui