Tras liberación de Juan Collado, Yadhira Carrillo rompe el silencio y da lamentable noticia

Ciudad de México.- Después de que se anunciara la inesperada liberación del muy reconocido y polémico abogado, Juan Collado, su esposa, la famosa y muy querida actriz, Yadhira Carrillo, acaba de brindar una entrevista en la que decidió romper el silencio sobre los problemas de salud de esposo y el proceso que han enfrentado en los últimos años, por lo que dio una muy lamentable noticia al respecto.

Como se sabe, el pasado viernes 22 de septiembre del año en curso se informó que un juez decidió por fin otorgarle libertad provisional al polémico abogado, tras permanecer más de 4 años en prisión señalado por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, debido a cuestiones de su estado de salud, el cual en los últimos meses no ha resultado ser el mejor para su salud, al haber sufrido un problema cerebrovascular y complicaciones cardíacas.

Ante este hecho, la famosa exactriz de Televisa, hace un par de horas habló por primera vez en entrevista en exclusiva para Despierta América acerca de la liberación de su esposo, expresando: "Muchas gracias, sí, las mejores (noticias) para nosotros, tardaron mucho tiempo, pero ya llegaron", recordando un poco del complicado camino al que se enfrentaron con las altas y bajas con sus problemas de corazón y neurológicos que se dijo.

Al borde del llanto, la actriz se mostró muy conmovida de finalmente poder llevarse a casa a su esposo, declarando que estaba: "Sin palabras, se te rompe la voz, empiezas a sentir otra vez, porque lo que haces es… hacer todo para no sentir, eso es lo que de manera natural el cuerpo, el cerebro, tu mente, tu espíritu, tu alma hacen, al menos yo, en mí eso pasa, eso pasó para poder seguir aguantando, un golpe, y otro, y otro, entonces te cierras para poder continuar".

De la misma manera, la actriz de Amor Sin Barreras pero cuando pasa esto y dices ‘tenía razón, se los dije', tu cuerpo empieza nuevamente, noblemente, con mucha nobleza, sentir otra vez, entonces tu corazón poco a poquito empieza a relajarse, a sentir, a llorar, a aliviarse". No obstante, Yadhira confesó que la recuperación del abogado será muy lenta por todo el procedimiento médico que ha recibido: "Muy delicado, pero para eso tiene mujer… sí lo tenemos que cuidar muchísimo".

Ante la pregunta de si saldría pronto, la intérprete de 50 años recalcó: "sí, ya me lo llevo a nuestro hogar y ahí se va a estar recuperando, va a ser una recuperación muy larga, porque en el corazón le hicieron en una semana dos cirugías, después columna y médula, fueron muchas cosas, han sido cinco cirugías". Sobre la reciente visita de sus hijos, luego de que Leticia Calderón reveló que los jóvenes ya habían podido ver a su exesposo, Carrillo únicamente comentó: "Es la alegría más grande para nosotros, sí, todo muy bien, ya me lo llevo a mi casa, a cuidarlo con sus fisioterapias y en orden, como debe ser y como siempre será".

Finalmente, Yadhira aseguró que su pareja está contento con la decisión de las autoridades; sin embargo, su malestar físico le impide celebrar como debería: "Muy contento sí, pero está muy, muy delicado, eso no le permite mostrar mucho, pero bueno, lo conozco perfecto, entonces claro que está muy contento. Juan es muy para adentro, es muy calladito… ya me lo llevó, ya nos vamos". Yadhira Carrillo se mantuvo visitando a Juan Collado en la cárcel y siempre externó que era un hombre inocente, además aseveró que el estado de salud del también ex de Leticia Calderón habría mermado por todo el escándalo que enfrentaba.

