Carlos Benavides aparece en Televisa de luto y con gran tristeza; hace fuerte súplica

Ciudad de México.- El reconocido primer actor Carlos Bonavides, quien tiene más de 50 años de trayectoria en Televisa, sorprendió a la prensa debido a que en una reciente entrevista que dio a las afueras de la televisora, contó que se encuentra de luto y triste por una lamentable partida. Resulta que el intérprete de 'Hüicho Domínguez' contó lo difícil que ha sido asimilar la inesperada muerte de su amigo y colega, Benito Castro, quien falleció el 11 de septiembre tras sufrir una fuerte caída en su hogar.

El también comediante, quien vivió una fuerte etapa de vicios y acabó como indigente sin dinero y sin familia, empezó diciendo cómo toma la vida ahora que miró que su amigo se fue de un momento a otro: "Hay que cuidarse y quererse, no tomo, no fumo, duermo bien, una alimentación balanceada, sana", expuso. Y sobre si se había conmovido con la partida del querido 'Papiringo', Benito dijo de inmediato: "Como no, además de que fue un shock, porque fue una sorpresa".

Bonavides además explicó que se enteró de la lamentable muerte de Benito por la llamada de una reportera: "Le dije 'oiga no bromee con eso, ¿qué le pasa?', estábamos en convivencia, además del teatro, nos reuníamos siempre". El histrión también dijo que consideraba a Benito como "un hermano", por lo cual ha sido muy difícil lidiar con su ausencia: "Yo lo conocía desde tiempos inmemorables, yo lo conocí cuando ya era famoso y siempre fue muy humilde".

Carlos Bonavides sigue muy afectado por la muerte de Benito Castro

Don Carlos también comentó que si sigue adelante la obra de teatro ¿Por qué será que las queremos tanto?, él será el encargado de reemplazar al fallecido histrión y dijo que le encantaría que le rindieran un homenaje a Castro. Asimismo, Bonavides fue cuestionado sobre si había tenido algún sueño con el también músico y cantante, por lo que respondió: "No lo he soñado pero lo he sentido mucho, fue una pérdida de un hermano, de un hombre que se quitaba la camisa para ayudar, sencillo con una grandeza espiritual, yo lo voy a llevar en mi corazón hasta que me muera".

El padre del joven actor Tadeo Bonavides también aprovechó su encuentro con la prensa para hacer un llamado a los productores debido a que considera que ya no lo toman en cuenta para muchos proyectos y él tiene 'hambre' de trabajar: "A mí me ubican como comediante, pero yo manejo todos los tonos, yo manejo el drama, así que por favor, a los productores de telenovelas: no me ignoren, además soy muy buen conductor", dijo el actor de los melodramas Salud, dinero y amor, Hasta que el dinero no separe, La fea más bella y El Premio Mayor.

