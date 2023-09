Cynthia Rodríguez se harta y responde a críticas tras dar a luz a su hijo con Carlos Rivera

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida conductora Cynthia Rodríguez demostró su hartazgo ante las críticas que ha recibido tras el nacimiento de su hijo León y usó sus redes sociales para responder a todas las personas que la han atacado desde que se convirtió en madre el pasado 4 de agosto. Como se sabe, la también actriz y cantante se ha caracterizado por tener una vida muy relajada fuera de los escándalos, sin embargo, recientemente decidió abordar un tema muy controversial.

Los comentarios negativos más recientes que recibieron la expresentadora de Venga la Alegría y su esposo Carlos Rivera fue porque no querían mostrar el rostro de su bebé y enfurecieron cuando se filtró una imagen del menor de apenas 1 mes. Tras ser señalados con crueles mensajes, Cynthia se grabó mediante sus historias de Instagram y lanzó un contundente mensaje a todos sus haters y pidió más amor y positividad para todos.

La exconductora de TV Azteca señaló que no había nada peor que una mamá criticando a otra mamá, por lo cual pidió un alto a las agresiones que hay en su contra y resaltó que cada embarazo y posparto es distinto, por lo cual cada mujer es libre de vivirlo a su manera: "Creo que no hay nada peor que una mamá criticando a otra mamá... y no lo digo por los mensajes que me escriben a mí, sino en general... que si el parto, que si fue cesárea... que la lactancia, bajar de peso... lo peor es que nos comparemos... cada embarazo es diferente".

Cynthia, quien incluso ha recibido críticas por lucir espectacular en su postparto, indicó que también la ha pasado mal durante estas semanas siendo madre de un recién, sin embargo, resaltó que las personas alrededor de ella como Carlos Rivera, sus padres, su suegra y hermanas, han sido de gran apoyo. Además, la actriz y cantante de 39 años se comprometió a compartir tips que la han ayudado en esta etapa hermosa y difícil para cualquier madre.

Finalmente, la guapa mujer originaria de Monclova, Coahuila, envió un emotivo y poderoso mensaje a todas sus seguidores que ya son madres y dejando atrás la polémica, expresó: "Eres mamá, eres poderosa y cada decisión que tomes en beneficio tuyo y de tu bebé y de tu familia va a ser la mejor decisión porque como lo estés viviendo es como tiene que ser", mencionó Rodríguez en sus historias.

Fuente: Tribuna