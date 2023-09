¿Está embarazada? Jeni de la Vega despeja dudas acerca de su boda con Eleazar Gómez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de tres meses de relación, Jeni de la Vega y Eleazar Gómez decidieron dar un paso más en su historia de amor y se comprometieron, aunque esta noticia ha desatado un sinfín de especulaciones, entre ellas que la influencer podría estar embarazada y que eso habría motivado su próximo enlace matrimonial.

En este sentido, la exintegrante de enamorándonos decidió despejar dudas y en una reciente entrevista captada por las cámaras de Enrique de la Rosa, negó rotundamente que se encuentren esperando un bebé y aprovechó para presumir su delgada figura: "Ustedes vean, ¿creen que estoy embarazada? No se puede ocultar una panza de embarazo, pero el próximo año vienen muchas sorpresas".

A pesar de que le han lanzado advertencias acerca del comportamiento de su futuro esposo, pues la opinión pública no olvida el violento episodio que protagonizó en 2021 al golpear a Tefi Valenzuela, quien lo denunció por las agresiones que le provocó y lo dejó tras las rejas por varios meses, Jeni no tiene miedo en que esa historia se tenga que repetir ya que asegura que el actor es todo un caballero.

Me gusta como cuida a su mamá y a su hermana, cómo habla de ellas, de su sobrinito. También cree mucho en Dios y para mí como mujer es muy importante", aseveró.

Jeni de la Vega y Eleazar Gómez | Instagram

Respecto a su pasado, la también conductora dice que es algo que ya han platicado y es consciente que es algo que siempre lo va a perseguir, pero prefiere no juzgarlo como muchos los han hecho: "Él ya fue a terapia y nunca he visto un Eleazar violento, hemos estado en diferentes ámbitos y no ha pasado nada, pero si algo llegará a pasar sería la primera en decir hasta aquí, soy una mujer que sabe poner límites".

De este modo, Jeni de la Vega dejó en claro que le tiene sin cuidado lo que puedan opinar de su relación, pues está segura de que lo que tiene con Eleazar es auténtico, así que se ha dedicado a empezar con los preparativos de la boda que dijo podría realizarse en marzo de 2024 en algún salón de la Ciudad de México, pues desea que la mayoría de sus seres queridos puedan acompañarlos.

En cuanto al vestido, la rubia presumió que será un diseño exclusivo de Gustavo Mata, quien es el encargado de vestir a grandes celebridades, así que ya se encuentra trabajando en el boceto que le dio, pues ya le tomaron medidas, eligió las telas y se encuentra muy emocionada por verse enfundada de blanco.

Respecto a si dentro de sus planes está convertirse en madre, De la Vega no descartó la posibilidad, pero ahora no es su prioridad: "Queremos disfrutarnos como pareja, viajar y hacer muchas cosas, ahorita pensar en un hijo es muy pronto", aseguró y dijo que tienen preparadas muchas sorpresas para el próximo año, aunque no quiso ahondar en detalles ya que primero quiere sorprender con su boda.

