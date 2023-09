Horóscopos chinos: ¿Qué te depara la suerte para el día de hoy en el amor, el trabajo y el dinero?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si bien, los signos zodiacales son los más populares, especialmente cuando una gran pitonisa como Mhoni Vidente los está revelando, la realidad es que los horóscopos chinos también son una excelente alternativa para ayudarte a averigua algunos aspectos de los que, probablemente, aún no te has dado cuenta. Encuentra tu año de nacimiento y descubre cuál será tu suerte de acuerdo con las predicciones de esta cultura milenaria.

Las personas nacidas en el signo de la Rata notarán que este martes se llenan de energía y optimismo, lo que los ayudará a sentirse motivados para alcanzar todas sus metas, pero ten cuidado, porque podrías tener un rebote antes de terminar el día. Procura que esto no afecte tus relaciones personales.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Es posible que este martes tengas que trabajar más de lo habitual y aunque la responsabilidad es importante, tampoco dejes de lado tu salud. No olvides hacer ejercicio y aliméntate sanamente.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Este día tendrás la oportunidad de conocer a gente nueva, lo cual te vendrá increíble, porque últimamente te sentías asfixiado en tu entorno habitual. Procura salir de tu hogar y disfruta un poco, recuerda que vida solo hay una.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Este marte, el romance estará a la orden del día. Es posible que tu pareja intente sorprenderte con una cita o un detalle. Déjate llevar y disfruta al máximo de su amor.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Es posible que este martes tengas algún problema familiar; procura mantener la paciencia, recuerda que cuando una persona se enoja suele decir cosas que no quiere.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Este marte una sensación de paz te invadirá, lo cual te viene perfecto porque no te habías relajado en mucho tiempo. Recuerda disfrutar de tu tiempo libre realizando una actividad que te guste a ti, no te dejes influenciar por los demás.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

La aventura no ta faltará el día de hoy, aunque esto no es sinónimo de algo bueno, ya es, es posible que experimentes algo de estrés o ansiedad. Procura tomarte un descanso en intervalos y relajarte lo más posible.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Es posible que este martes experimentes algo de culpa por algo que hiciste hace poco. Procura tomarte las cosas con calma y reflexiona correctamente en tus acciones; recuerda que las cosas suelen verse peor de lo que son cuando se trata de uno mismo.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Es posible que este día sientas que has sido un tanto superficial y frívolo, pero no confundas esto con el consentirte de vez en cuando. Recuerda que no todo en la vida es trabajo y gastos de la casa. También es bueno enfocarse en uno mismo.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Es posible que en estos días hayas sentido que perdiste el rumbo de tu vida dado a que te has sumergido demasiado en el trabajo, pero recuerda que todo tiene su recompensa y es necesario trabajar duro para obtenerla.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Este martes será sumamente romántico y apasionado, lo que te ayudará a conocer a tu pareja en un nivel mucho más profundo del que ya lo habías hecho; esto te vendrá bien, porque últimamente estabas celando mucho a tu compañero, lo que la hacía sentir un tanto asfixiada.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

El día de hoy podrías sentirte sin demasiada energía, al grado de llegar a parecer un tanto perezoso. Procura mantenerte motivado a ti mismo, de lo contario no podrás alcanzar tus objetivos.

Fuentes: Tribuna