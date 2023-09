Luis Miguel ya entregaría anillo de compromiso a Paloma Cuevas; afirman lo rechazó por esto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que el famoso y muy polémico cantante, Luis Miguel, después de años en la soltería interminable ya estaría listo para sentar cabeza definitivamente, pues ha corrido el rumor de que habría entregado el anillo de compromiso a la empresaria de modas, Paloma Cuevas, la cual supuestamente tomaría la decisión de rechazarlo por un muy importante motivo.

Como se sabe, el famoso intérprete de La Incondicional hace casi un año confirmó su relación sentimental al lado de Cuevas, una que se dice ha sido la más importante para el denominado 'Sol de México', dado a que aparentemente estaría tan enamorado y se sentiría tan seguro al lado de la empresaria que ya dio el gran paso con ella y contrario al resto de sus parejas, a Paloma le habría pedido matrimonio.

Según la periodista española, García Pelayo, reveló que 'Luismi' supuestamente se siente cada vez más está listo para dar el paso tan importante en su relación sentimental, pero esto no sería así para Paloma, debido a que al parecer al recibir la propuesta, ella en realidad: "no aceptó dicha proposición y no por falta de interés, sino porque desea que su relación siga consolidándose", afirmando que siguen juntos.

Paloma y Luis Miguel. Internet

De igual forma, Pelayo, que es presentadora de Antena 3, quiso dejar en claro que ante la propuesta de matrimonio, Paloma Cuevas en realidad: "Está encantada, feliz, viviendo una nueva vida que no cambia por nada, pero ha dicho que de momento no", agregando que posiblemente en el futuro tanto Cuevas como Luis Miguel van a pararse ante el altar y dirán las palabras: "Sí acepto".

Ante este hecho, afirmaron que Paloma está enfocada en la crianza de sus dos hijas, Paloma y Bianca, por lo que actualmente: "Paloma tiene sus prioridades, prefiere esperar un tiempo, que todo se asiente, entiendo que es un sí pero un no de momento, ella está centrada en su familia y en proyectos profesionales y él en su gira", señalando que probablemente en el 2024 podrían retomar el tema de la boda.

Finalmente, la presentadora antes mencionada declaró que esta no es la primera vez que hablan de tener un compromiso, pues: "Han hablado de boda y no es de ahora, han hablado desde un cierto tiempo y están pensando en dar ese paso importante", declarando que van muy en serio desde el principio.

Paloma y Luis Miguel listos para una boda. Internet

