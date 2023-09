Lyn May acusa al hombre que la tiró durante grabación de "envidioso y borracho"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica vedette, Lyn May se volvió tendencia hace unas horas luego de que se difundiera un video de su participación en una película, misma en la que aparece bailando con un hombre, quien pierde el control en una cargada y la deja caer de espalda contra el piso, razón por la que se encendieron las alertas alrededor de su estado de salud.

Por esta razón, el programa De Primera Mano la contactó y confesó que de inmediato recibió atención médica para verificar no hubiera sufrido ningún daño por el golpe, así que tras algunas radiografías compartió que se encuentra bien y que incluso pudo continuar más tarde con las grabaciones, pero eso no impidió que le lanzará un sinfín de insultos al sujeto que la dejó caer.

Este pende... que me soltó, ya sabes cómo hay gente que no tiene cerebro, ya sabes. Este tipo es uno de ellos, que no tiene cerebro, pero estoy bien, no pasó nada", contó a Gustavo Adolfo Infante.

La estrella del Cine de Ficheras reveló que su hermano se indignó al ver las imágenes y le expresó que pudo haber sido un acto de envidia ya que ella era la estelar del proyecto, además de que percibió que la habría soltado con intención: "Me dice mi hermano que lo que pasó es que este tipo como que me tenía celos, porque yo era la estrella de la película, se ve que él me azotó, que me dejó caer al propósito".

No obstante, Lyn cree que sí pudo tratarse un accidente que pudo haber derivado del estado etílico que percibió del sujeto: "Yo creo que iba tomadito o algo así, porque entró viendo hacia el piso y no entró viendo hacia a mí", comentó dando el beneficio de la duda a su compañero de trabajo que fue sumamente criticado en redes sociales.

¿Lyn May piensa demandar?

Tras sospechar que el hombre pudo haberse presentado en estado de ebriedad a las grabaciones, los conductores del vespertino le cuestionaron si piensa levantar cargos en su contra, pero descartó que quiera llegar a instancias legales ya que sabe que no va a tener con qué pagarle: "Es un muchacho pobre, si yo lo demando no tiene dinero, pobre, va empezando".

A pesar de todo, la famosa de 70 años reiteró que espera que todo haya sido un accidente, aunque no descarta su teoría de que estaba borracho, pero ahora prefiere enfocarse en seguir cosechando éxitos y presume que si no le paso nada fue gracias a los años que se ha dedicado al baile y a cuidar de su cuerpo para mantenerse en forma.

