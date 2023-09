Mayela Laguna en 'VLA' responde a comunicado de Luis Enrique Guzmán tras pelea por Apolo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida microempresaria, Mayela Laguna, recientemente acaba de brindar una entrevista con Venga la Alegría, en donde no dudo en ser completamente honesta con su caso de custodia, por lo que le respondió contundentemente a su expareja y padre de su hijo, Luis Enrique Guzmán, los señalamientos de querer sacarle dinero y pelear por la paternidad de Apolo, su hijo de cinco años.

Como se sabe, hace un par de semanas que el hijo de Enrique Guzmán dijo que busca anular su paternidad después de que en una prueba saliera que no es el padre del menor, pero en una entrevista con El Chismorreo dio declaraciones que hacen pensar que busca su custodia pues dijo que: "Ya con el antecedente de que es (Mayela) una adicta al cristal y a la cocaína y a la chin..., pues obviamente su capacidad como madre está en cuestión, y no nada más quiero ganarle el juicio (de la no paternidad), sino quitarle la custodia del niño. Si todo el chiste de este juzgado es el bienestar del niño, lo más lejos que esté de ella, mejor".

Pero, poco después de que se hiciera un gran escándalo y Laguna saliera a acusarlo de drogadicto y alcohólico para señalar que no le pueden dar la custodia, el hijo de Silvia Pinal en un comunicado recalcó que: "Mi deseo aclarar que nunca ha sido mi intención atacar o dañar a nadie en particular, esto no es una guerra, sino solo el ejercicio de un derecho ante un Tribunal competente, el resultado obtenido de tal petición será respetado previas prerrogativas procesales que me conceden las diversas legislaciones aplicables".

Ahora, la mañana de este martes 26 de septiembre, mediante una declaraciones para el matutino de TV Azteca, Mayela respondió que: "jurídicamente ese hecho construiría un acto contradictorio a la petición legalmente de mi persona. Él lo dijo en un audio, ahora ya es mentira", destacando que para ella Luis Enrique se ahogada dado a que "También en el comunicado que no tiene ni pies ni cabeza", y por ello debió leerlo "cómo cinco veces".

Ante este hecho, la excuñada de Sylvia Pasquel en su entrevista quiso dejar en claro que ella no le pide nada a la familia, solo que Luis Enrique sea ordenado y obligado por un juez para que se realice una segunda prueba de sangre para definir si es o no el padre del menor, destacando que ella sabe que el resultado será positivo, pero que debe ser una prueba legal que se entrega en 10 días, no en la "casera" que él se hizo.

Finalmente, quiso recalcar que ella no está buscando un interés personal y todo lo hace por su hijo, respondiendo a sus acusaciones de solo querer dinero mencionando que: "Si yo hubiera querido estar con alguien con dinero, no hubiera sido con Luis Enrique. Él nunca me aportó nada, nunca me dio nada en la vida, ni a su hijo, ni a mí", destacando que solo pide lo justo para su pequeño y que "Yo no quiero nada de esa familia".

Fuente: Tribuna del Yaqui