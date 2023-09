Paty Navidad acepta que conoció a Arturo Beltrán Leyva y aclara su relación con el narco

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Anabel Hernández puso a temblar el mundo del espectáculo con su libro Las Señoras del Narco: Amar en el Infierno, donde vuelve a destapar los nexos entre funcionarios públicos y reconocidas celebridades mexicanas con el crimen organizado, argumentando que se debe romper el pacto con la impunidad y nombres como el de Paty Navidad salieron embarrados.

En la publicación, la autora menciona que la actriz fue llevada a base de mentiras a la casa de Arturo Beltrán Leyva, a quien le habría tenido que ofrecer un concierto privado con temas como Cielo Rojo, pero a la hora de querer cobrar su pago el capo la habría obligado a acompañarlo a un cuarto oscuro para hacerle insinuaciones sexuales condicionando su pago con las mismas.

De igual manera, se dice que muchas de las famosas eran llevadas para dar sus espectáculos, mientras que algunas otras eran elegidas para convertirse en las novias de los líderes de los cárteles a cambio de jugosos pagos y ostentosos regalos, razón por la que muchas habrían aceptado relacionarse con ellos ya que les resultaba un negocio sumamente rentable.

Sin embargo, Paty Navidad decidió romper el silencio ante los medios con la intención de limpiar su imagen, pues aclara que hay muchas inconsistencias en el libro de la periodista, por lo que incluso se asesoró para ver si el panorama era positivo para levantar una demanda por difamación, pero asegura que su equipo legal le habría dicho que sería un proceso largo, desgastante y que posiblemente no se podría interrumpir la difusión del material.

El que nada teme, nada debe. Yo soy una mujer de convicciones y el que me conoce lo sabe, yo he defendido mi integridad, mi dignidad y no tengo ningún problema en tratar a las personas como personas, si a mí se me respeta, yo no voy por la vida juzgando ni señalando, perdón pero esa es mi forma de ser", dijo la actriz en el canal de YouTube Magañismo.

Por otro lado, aceptó que conoció a Beltrán Leyva y efectivamente habría sido llevada con engaños, pero niega que el narcotraficante haya intentado tocarla, al contrario cree que fue de su agrado su inesperada visita: Al señor le caí bien, es más yo sentí que le caí bien y posiblemente si hubiera querido que pasara otra cosa pero tengo que decir que no pasó. Lo que narran ahí que en el cuarto y así, sí pasó, pero no me toqueteó, a lo mejor sí intentó pero no pasó de ahí y hay que decir la verdad.

También, la actriz arremetió contra Anabel Hernández y le exigió que muestre las pruebas que la involucren con el narco, pues si bien tuvo ese encuentro que fue a consecuencia de un engaño, niega rotundamente a ver recibido algo a cambio, así cualquier relación: "Si no enseña pruebas, diciendo que ellas son delincuentes, que son un mal para la nación, como lo ha dicho, embarrándome a mí, usted está perdiendo credibilidad. Usted no tiene pruebas, sobre todo de mí, y yo sí se las pido".

Navidad continuó: "Le pido que me enseñe las pruebas en donde yo estoy en un 'prosticatálogo', cobrando cierta cantidad y que tengo esa residencia y esas joyas con un señor del cual yo no había escuchado ni su nombre. A mí usted no me va a venir a juzgar ni levantar falsos porque no se lo voy a permitir", sentenció.

