Sergio Basteri, hermano de Luis Miguel reaparece tras años 'perdido'; así luce actualmente

Guadalajara, Jalisco.- Desde hace 17 años, la vida de Sergio Gallego Basteri, el hermano menor de Luis Miguel, siempre ha sido un completo misterio, pues él se ha negado a ser una figura pública como lo ha hecho la mayoría de su familia. No obstante, después de años sin saber de él, fue posible conocer cómo luce hoy en día, debido a que fue captado en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

En las imágenes mostradas por el programa Despierta América, el menor de los hermanos Gallego Basteri reapareció junto a Octavio Foncerrada 'El doctor' , quien fue como un padre para él, y se mostró molesto ante las preguntas de la reportera. Tras las interrogantes "¿qué es de tu vida?" y "¿has hecho las paces con Luis Miguel?", Sergio no quiso responder ni una sola palabra, pero su acompañante dijo: "Señorita, por favor, él no es personaje público. Nosotros somos personas normales…".

Pero como la corresponsal de la emisión televisiva continuaba haciendo cuestionamientos sobre el tema y le pidió a Foncerrada que no la agrediera, 'El Doctor' no ocultó su molestia y solicitó: "Déjenos en paz. No, no". Sin embargo, poco después la reportera encontró solo a Sergio Basteri y le mencionó: "Solo quiero saber si estás contento con la vida que llevas ahorita", por lo que Sergio manifestó: "no, o sea, mira, yo no soy personaje público y les pido que simplemente me dejen en paz".

A la pregunta sobre si ha tenido contacto con el intérprete de La Incondicional, Sergio únicamente dijo: "Ya está bien, está bien, gracias", momento en que fue innegable el parecido timbre de voz que tiene con el cantante. El hermano menor de Luis Miguel siempre se ha mantenido fuera del ojo público y después de 17 años reapareció, por lo que su presencia, y sobre todo el parecido con el cantante ha sorprendido en las redes sociales.

A pesar de que no se sabe mucho sobre la vida de Sergio, hace algunos meses trascendió que hizo parte de sus estudios en la Escuela de Artes Visuales de Guadalajara y luego probó suerte como chef, pero decidió irse cuando la presión de la imagen de Luis Miguel comenzó a aumentar. Además, se dijo que supuestamente vive en España, trabaja en una tienda departamental, y tiene un hijo.

Sergio ha vivido gran parte de su vida en México ya que fue el único de los hermanos Gallego Basteri que nació en el país. En su juventud, intentó incursionar en la música al igual que Luis Miguel, pero dejó ese camino. Supuestamente, habría estudiado por un tiempo en Boston, Estados Unidos, lo que lo llevó a tener un buen nivel de inglés y se habría caracterizado por ser un alumno con excelentes calificaciones.

Fuente: Tribuna