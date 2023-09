Sergio Mayer traumatizaría a Katia Llano: La integrante de GB5 afirma que la agredió y humilló

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente la famosa presentadora y reconocida cantante, Katia Llanos, acaba de revelar que quedó traumatizada por culpa del tan polémico actor y famoso político, Sergio Mayer, debido a que en una entrevista con Venga la Alegría la integrante de la banda GB5 acaba de denunciar públicamente que este aparentemente la agredió verbalmente y la humilló sin piedad en más de una ocasión al trabajar juntos.

Cómo se sabe, hace un par de meses que se reveló que varios exmiembros del grupo Garibaldi se organizaron para realizar una reunión grupal y no solo formar parte de los 90's Pop Tour, sino que también hacer una pequeña gira por su parte, a lo cual Mayer quedó irrevocablemente fuera. La exclusión del exintegrante de dicho grupo generó muchos rumores, entre los que resaltaban que Paty Manterola lo querría fuera y que tendrían problemas muy serios.

Pero, ante este hecho, el exintegrante de La Casa de los Famosos México salió a afirmar que él quería mucho a sus "hermanitos" y el que no lo invitaran lo ponía triste, pero que aún así les deseaba el mejor de los éxitos, a lo que este afirmó que: "No hay nada que sea tan fuerte como para que... Yo la veo y la saludo, son mis compañeros, los veo y los saludo yo no tengo ningún problema, no hay eso de lo que están queriendo plantear, yo no tengo ningún problema".

Sergio con el resto de Garibaldi. Internet

Pero ahora todo parece indicar que las cosas serían peores, debido a que recientemente el matutino de TV Azteca entrevistó a un par de los integrantes de la nueva banda GB5, cuestionándoles una vez más sobre sus problemas con Mayer y que es lo que había provocado que no quisieran trabajar con él en ningún tipo de nivel, a lo que Llano declaró que en su caso fue que hubo muy malos tratos de su parte.

Según lo revelado por la reconocida cantante: "Sí hubo (maltratos)... me es difícil hablarlo, creo que habíamos guardado mucho silencio", demostrando que era un tema muy doloroso y del que aún no tenía las fuerzas para habla, agregando que: "Yo me acerqué y le dije: 'No te reconozco', pero él dice que era el productor, que es muy exigente. Pero sí hubo malos tratos, muchos desacuerdos. Me insultó, dijo que mi nombre no valía nada, que su nombre era más importante".

Y eso no fue todo, debido a que Charly López lo acusó de querer meterlos en peleas con Televisa, lo que estaban buscando de evitar, señalando que: "Lo que es cierto es que el nombre de Garibaldi no lo tiene ni Televisa, ni Sergio ni nosotros, el nombre está ahí a ver quien lo tiene. Por respeto, nosotros lo cambiamos a GB5, porque Sergio en el momento que salió en vez de llamarnos lo primero que hace es demandar a la Arena CDMX, un complot con televisa, contra nosotros, nunca nos esperamos eso", cuestionándole si es que "¿somos hermanitos o no?"

Fuente: Tribuna del Yaqui