Shock en TV Azteca: Ximena Duggan revela que la producción de 'Survivor México' la corrió

Ciudad de México.- Ximena Duggan dejó en shock a sus fanáticos al hablar de su polémica salida de Survivor México 2023, pues como algunos recordaran previo a la final decidió tomar sus cosas y abandonar las grabaciones, aunque tras tener una plática con sus compañeros optó por regresar para pelear por el campeonato y quedó en cuarto lugar.

Dicho momento se vivió en una de las últimas competencias por el pase a la final, donde Carlos Warrior le notificó que había violado una regla dentro del circuito y que su participación sería cancelada, lo cual provocó su furia y comenzó a decir ante las cámaras que le parecía un acto injusto hasta que el conductor le dijo que si no estaba conforme no estaba obligada a quedarse, acto seguido tomó sus cosas y se fue.

Ahora, en una reciente transmisión en vivo decidió aclarar esta situación ya que considera que manchó su imagen ante los televidentes, quienes se habrían quedado con una mala impresión acerca de su carácter y destapó que no mostraron la acalorada discusión que tuvo con el productor, quien la habría corrido del proyecto.

Yo estaba enojada, porque me estaban haciendo una injusticia y estaba mentándole la m…dre a la producción", comenzó explicando.

Ximena Duggan cuarto lugar de 'Survivor México 2023' | Twitter @mexico_survivor

La baterista indicó que en cuanto la sacaron del juego no paro de lanzar reproches como se vio en pantalla, por lo que decidió encarar al ejecutivo para mostrarle su inconformidad, pues asegura que muchos de los juegos están manipulados: "Al wey no le pareció que por primera vez le dijera lo que pienso y me corrió, me dijo vete. Si alguien me está corriendo, tengo dignidad y no voy a dejar que me humillen, agarre mis cosas y me fui. No hice berrinche y me fui".

Gracias a su pareja Aranza Carreiro y que otros integrantes hablaron con ella para que no echara por la borda su desempeño, decidió regresar aunque se arrepiente de haberlo hecho ya que siente que únicamente se aprovecharon para hacerla quedar mal: Se agarran de eso para hacer un show conmigo, hacer polémica y venderme como berrinchuda cuando me corrieron.

Por todo lo anterior, Ximena Duggan indicó que no volvería a participar en ese formato y quizás en ningún otro reality de TV Azteca, pues quedó sumamente ofendida por el trato que le dieron y la forma con la que jugaron con su imagen: "Me siento usada, jamás pensé que me iban a vender así cuando yo les he dado todo".

Fuente: Tribuna