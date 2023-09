Toño Mauri recibe amenazas: Tras asalto a Miguel Bosé, el actor de Televisa revela todo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso presentador y reconocido productor, Toño Mauri, recientemente tuvo una entrevista con Imagen TV, en la cual habló con respecto a lo que lo orilló a irse de México, pues tras varias semanas del asalto a casa de su gran amigo, el famoso cantante, Miguel Bosé, el también querido actor de Televisa acaba de revelar todo lo referente a este tema y sus complicaciones.

Como se recordará, el reconocido intérprete de Mayo fue asaltado en su propio hogar hace varias semanas atrás, señalando que aparentemente entraron por una ventana que colindaba con el bosque que rodea su hogar, y tras estar en el interior amarraron y encerraron a todos los que estaban en el interior de la vivienda en una habitación, llevándose el dinero, joyas, objetos de valor y salieron con uno de sus automóviles, lo que les llevó un par de horas.

Ante este hecho, los casos de delincuencia no han parado de ser revelados por parte de las celebridades, como sucedió hace un par de días con el famoso y reconocido cantante del regional mexicano, Eduin Caz, el cual afortunadamente no estaba en su hogar y las perdidas fueron simplemente monetarias. Ahora, Mauri decidió contar su propio enfrentamiento cara a cara con la delincuencia que existe en México.

Toño con su esposa e hijos. Internet

El famoso productor de Luis Miguel, La Serie, aclaró que fue en el año del 2000 cuando comenzaron a llegarle varias amenazas de secuestros, en el que también ponían en riesgo a toda su familia, declarando que eso fue lo determinante para optar el dejar las Ciudad de México, destacando que generalmente le llegaban llamadas por teléfono para hacerles las advertencias y que lo atemorizaron.

Ante este hecho, reveló que la situación fue algo que en verdad le dolió mucho porque no fue el único que pasó por esta clase de amenazas, señalando que especialmente se sentía triste porque intimidaban a las personas, pero él se enfocó en que sus hijos eran muy pequeños, así que todo lo tenía muy inquietos y muy asustados, agregando que no podían quedarse a ver si era falso o mentira, pues no podían correr ese inmenso riesgo.

Finalmente, señaló que todo se alineó en ese momento y le llegó la oportunidad de trabajar a los Estados Unidos, lo que señaló que fue lo mejor para él, dado a que sus dos hijos iban en bicicleta a su escuela, pero además de la mudanza, optó por hacer un cambio personal, ajustando mucho su forma de ser por seguridad de sus hijos y esposa.

Fuente: Tribuna del Yaqui