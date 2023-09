Tras denuncias de Alicia Machado, Marie Claire terminaría con José Manuel Figueroa por esto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de las denuncias de violencia por parte de la reconocida exreina de belleza y actriz de novelas, Alicia Machado, la famosa y muy polémica presentadora de TV, Marie Claire Harp, habría tomado la decisión de terminar su relación con el cantante del regional mexicano, José Manuel Figueroa, además de que expusieron los poderosos motivos por lo que supuestamente prefirió poner punto final a su compromiso.

Como se sabe, hace un par de semanas que Machado denunció que el hermano de Julián Figueroa en un arranque de celos la había golpeado brutalmente, a lo que el cantante no dudo en tacharla de mentirosa y afirmar que solo mentía para generar contenido en su programa, pero aún así surgieron rumores de que Marie Claire tomaría la decisión de dejarlo por esto, generando un gran revuelo en redes sociales.

Y aunque en ese momento la presentadora negó todo, ahora, este martes 26 de septiembre la revista TV Notas lanzó una entrevista en la que afirman que la presentadora y el cantante "ya no están juntos. La relación que prometían que sería un para siempre, llegó a su fin", y ante la posibilidad de que hubiera una reconciliación entre ambos, la fuente fue muy contundente al momento de señalar que: "Dudo mucho que vuelvan a regresar para retomar sus planes como pareja".

Ante este hecho, declaró que para la presentadora de Bandamax ya había sido suficiente de peleas con su prometido, señalando que: "Un día discutieron y en ese pleito salieron temas que venían arrastrando, al grado de que ya no viven juntos. Después de haber discutido fuerte, Marie agarró sus cosas y se salió del departamento que rentaban juntos en Santa Fe y prefirió irse a vivir con su hermana".

La fuente declaró que el hijo de Joan Sebastián "es muy celoso. Quieras o no, eso afecta mucho en cualquier pareja. Es algo que ella no iba a permitir", señalando que fue un motivo de pelea entre Claire y él, y que al final la terminaron por cansar, señalando que: "En general fue uno de los factores por los que terminaron. También influyó el carácter de ambos. Son muy parecidos. Hubo un choque que no les permitió avanzar como pareja"

Finalmente cuando se tocaron temas como si José Manuel habría maltratado a la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, no se dijo mucho y prefirieron no ahondar, pero sí señalaron que esta calmó muchas actitudes negativas estando a su lado, destacando que: "José Manuel es considerado machista, pero con Marie Claire no fue así. Creo que con el tiempo él cambió mucho su forma de ser".

