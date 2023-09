Tunden a Yeri Mua por comparar huipil artesanal con el mantel de su abuela Estela

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa influencer veracruzana, Yeri Mua volvió a entrar en polémica luego de que se viralizara un video en el que aparece portando un huipil artesanal, mismo al que compara con el mantel de su abuela Estela y hasta con una jerga, razón por la que internautas mostraron su indignación y Luz Valdez, activista y promotora de artesanos en México la puso en su lugar.

Fue tal el escándalo que causó el video de la famosa que Luz decidió responderle y desde sus redes sociales se cuestionó si todavía existen personas como la 'Bratz Jarocha' que demeriten las piezas artesanales y el trabajo que hay detrás de cada una, por lo que procedió a explicar: "Esa prenda que Yeri Mua llama jerga, mantel de la abuela, etc. Es un huipil amuzgo estilizado tejido en telar de cintura en Xochistlahuaca, Guerrero. Lleva muchísimas horas de trabajo y sobre todo la identidad e historia de un pueblo".

De igual forma, la activista le reprochó a la estrella de Internet que ni siquiera lo traía bien puesto, dado que las costuras del tejido las dejó de frente y fue contundente al decir que si el huipil no se le veía bien no es problema de la prenda sino de su falta de porte: "Sí se le ve mal o bien no es culpa de la pieza, es culpa de quien lo porta. Porque para saber lucir un huipil artesanal se necesita porte y mucho respeto por lo que estás usando. Porque si no, te pongas lo que te pongas, se te va a ver mal. Y eso no tiene nada qué ver con la prenda, tiene que ver contigo".

Cabe mencionar que el trabajo de Luz Valdez es visibilizar los trabajos de los artesanos mexicanos, por lo que utiliza las redes para compartir videos y fotografías luciendo todo tipo de creaciones, desde prendas, accesorios y hasta piezas de barro o talavera, así que incluso creo su propio movimiento que impulso la venta de estos productos de manera online.

"La historia de los pueblos se debe respetar", "No cualquiera usa trajes artesanales", "Qué les sorprende de la ignorancia de Yeri", "Es Yeri Mua qué se puede esperar", "Es obvio que no sabe de artesanías", "Lo peor es que exista gente que justifique su ignorancia", fueron algunos de los comentarios que recibió.

Hasta la publicación de esta nota, Yeri Mua no se ha pronunciado al respecto y se limitó a decir que no comprende el motivo por el que siempre la quieren juzgar, así que es posible que si continúa la presión alrededor del tema salga a defenderse, tal como lo ha hecho en otras ocasiones.

