Aleida Núñez hunde a Luis Miguel: Rechaza cita al cantante y apoya a Aracely Arámbula

Ciudad de México.- Recientemente la famosa y reconocida actriz de novelas, Aleida Núñez, a través de una entrevista con Venga la Alegría fue muy contundente al momento de hundir a Luis Miguel, debido a que en sus declaraciones acaba de revelar que le rechazó una cita al famoso y muy polémico cantante, además de que expresó que apoya totalmente a la querida actriz y famosa presentadora, Aracely Arámbula, en su batalla legal.

Las cosas entre Arámbula y el creador de La Incondicional cada vez levanta más revuelo, pues después de que la actriz expresara que: "Es deudor alimentario, faltan detalles, pero yo estoy muy tranquila con mi vida, yo soy una mujer que trabajo mucho, que no me hace falta nada para mantener a mis hijos, es una responsabilidad, por supuesto, y una obligación, y es un derecho de mis hijo", además de acusarlo de ser un padre ausente y tener años que no se comunica con ninguno de sus dos hijos en común.

Como era de esperarse con este tan polémico tema, varias celebridades han salido a dar su opinión en diferentes entrevistas, mismas en las que también hicieron saber cual era su postura y a cual de los dos bandos es que estaban apoyando, ya sea el de la actriz de Alborada o el cantante que desde hace varios años tiene la fama de ser "un mal padre" y que repetiría muchos patrones de su padre, Luisito Rey.

Aleida Núñez. Internet

Una de las celebridades que estuvo del lado del cantante fue la periodista Myrka Dellanos, quién a través del programa La Mesa Caliente afirmó que se estaba dejando en un concepto equivocado al intérprete de temas como Ahora te Puedes Marchar, señalando que: "Siempre hay dos caras de la moneda, recordemos eso. Yo me imagino que tú como psicoterapeuta sabes que siempre hay una persona que plantea una parte de la historia y hay la otra parte de la historia y ni Luis Miguel ni Paloma han hablado".

Y ahora, la famosa actriz de Televisa al ser cuestionada por el matutino de la empresa de TV Azteca con respecto al 'Sol de México', primeramente señaló que ella tuvo la oportunidad de ser pareja del cantante dado a que él la invitó a salir, pero que ella rechazó de forma contundente el salir con él, dado a que ya contaba con una pareja y no iba a faltarle al respecto, dado a que considera que ella no estaría feliz si le hicieran lo mismo.

Sobre lo que dijo la expresentadora de MasterChef Celebrity con el tema de la pensión, Aleida declaró que está muy de acuerdo con Arámbula que no se calle y alce la voz de los que sucede, debido a que ella entiende que es importante para los hijos contar con una figura paterna y es muy doloroso verlos sufrir por la ausencia de una, resaltando que aunque es un tema delicado y a´pun admira a Luis Miguel como cantante, considera que la actriz hace lo correcto.

Fuente: Tribuna del Yaqui