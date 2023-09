Alex Lora arremete contra Peso Pluma y lo humilla con inesperado reto: "Canta más cul..."

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el famoso cantante del rock, Alex Lora, se encuentra dando mucho de que hablar, debido a que no tuvo pelos en la lengua al momento de arremeter sin miramientos al reconocido y muy querido cantante de los corridos tumbados, Peso Pluma, al cual entre risas lo humilló al haberle lanzado un contundente reto para ver si es que el joven "canta más cul..." que él.

Sin duda alguna Hassan Emilio Kabande Laija, nombre verdadero de Peso Pluma, actualmente es ostenta el título de "el artista mexicano más escuchado en el mundo", puesto a que desde su debut no ha parado de acaparar la lista de los primeros lugares, con temas como Ella Baila Sola, haciéndose acreedor de millones de seguidores que lo han estado apoyando en cada paso que da en el último año.

Pero así como ha obtenido seguidores que lo alientan, que lo llenan con miles de halagos y señalan disfrutar de su música, también se ha ganado una serie de detractores que le lanzan criticas y comentarios en su contra, tal como el reconocido padre de la famosa y muy polémica influencer, Celia Lora, pues hace un par de horas se le fue a la yugular por su voz y actitudes hacía la gente por un incidente reciente.

Alex Lora y Peso Pluma. Internet

Esto paso debido a un incidente que ocurrió hace un par de días con el equipo de seguridad de Peso Pluma, los cuales se enfrentaron en un altercado con periodistas durante un evento, pues no permitieron que se le acercaran al cantante de corridos tumbados por petición de este que se negó a darles declaraciones, y al ser cuestionado por este hecho, el cantante del Tri no dudo en dar su opinión.

Tan sincero como siempre señaló que: "Yo no soy nadie para juzgar a nadie, la raza es la que tiene qué decir. Cada quién es como es. Las personas se comportan como se comportan normalmente", agregando que con él jamás paso ello pues: "nosotros pues somos banda, hemos sido banda y nos vamos a morir siendo banda. Por eso la raza se ha identificado con mis canciones porque mis canciones comunican lo que la raza siente, lo que la raza piensa y lo que la raza quiere comunicar".

Aunque nunca lo ofendió, dejó en claro que hay cosas que no le parece, dando paso a que le pidieran su opinión sobre las amenazas que recibió en Tijuana del narcotráfico, a lo que este señaló que: "En el momento en el que tu te subes a un escenario desde ahí ya estás como tiro al blanco", aligerando el ambiente al bromear con que: "Y normalmente si te voy a romper la mad..., no te aviso. Yo llego y te rompo la mad... No te pongo en sobre aviso".

Sin perder ese humor que tanto lo ha caracterizado en sus décadas de carrera, le señalaron que varios internautas han comparado la voz del cantante de temas como Lady Gaga con la suya, por lo que entre risas en vez de negar algo, simplemente destacó que: "Vamos a hacer un dueto a ver quién de los dos canta más cul..., mejor".

Fuente: Tribuna del Yaqui