Arath de la Torre rompe el silencio y habla de la polémica de Ferka: "Lo dicho, dicho está"

Ciudad de México.- Pese a que Arath de la Torre comenzó su carrera como una joven promesa de la actuación y de la comedia, la realidad es que en los últimos años han ocurrido incidentes que le crearon al conductor de Hoy una imagen terrible, en la que no solo es tachado de violento, sino que también hay quienes tildan al famoso de ser un clasista, debido a la forma en la que fue captado tratando a los empleados de una aerolínea.

Como algunos sabrán, tan solo en este 2023, el actor de Antes muerta que Lichita ha estado envuelto en tres polémicas, la primera ocurrió cuando fue acusado de hablarle de manera agresiva a la conductora de Imagen TV, Joanna Vega-Biestro, en una fiesta infantil; la segunda fue la anteriormente mencionada, en donde le gritó a los trabajadores de una aeorlínea, a quienes incluso amenazó; y la tercera sucedió en el foro de Hoy, cuando confesó que no soportaba a la exconcursante de La casa de los famosos, Ferka.

Ante esta serie de situaciones, Arath de la Torre se había negado a dar declaración alguna, más allá de lanzar indirectas en sus historias o publicaciones de Instagram; sin embargo, todo cambió durante la tarde de este miércoles, 27 de septiembre, cuando el programa De Primera Mano compartió una entrevista que el actor de El Doctor Cándido Pérez dio en medio de un encuentro con varios medios de comunicación.

El famoso comenzó sus declaraciones, asegurando que no podía hablar sobre sus polémicas, porque la historia no había sido contada completamente y también recalcó que no hablaría del tema porque tardaría mucho tiempo en explicar lo que realmente ocurrió. También se disculpó resaltando su humanidad y recordándole al público que todos pasan por 5 minutos de mal humor al día, aunque en su caso suelen ser hasta 15; sin embargo, argumentó que él suele ser amable con la gente, en general.

"No puedo opinar porque no hay un contexto. No está contada la historia contada completa y si estuviera la historia me tardaría horas. Y lo hecho, hecho está y lo asumo. Uno tiene sus 5 minutos. Yo a veces tengo mis 15, pero yo siempre he tratado de ser amable y tranquilo.", declaró Arath.

Por otro lado, Arath de la Torre se describió como una persona responsable, por lo que su comportamiento sería impecable en su trabajo, pero fuera de la cámara él sería libre de comportarse como él quisiera y aún así asumiría su responsabilidad. Por otro lado, el comediante de Parodiando declaró que, fuera de lo dicho, él se considera "buen padre" y "buen marido", ya que no gusta de meterse en problemas.

"Tengo 32 años de carrera, he tratado de dar lo mejor de mí en mi trabajo, eso es arriba del escenario, lo que yo haga abajo del escenario, eso ya es problema mío y responsabilidad mía. Al final de cuentas soy ser humano y lo que yo, me considero un buen padre. Yo salgo de aquí y me voy a mi casa. Y tengo problemas como cualquier otra persona, pero porque precisamente al ser famoso te tocan tus patadas."

Finalmente, el famoso habló sobre el incidente que ocurrió con Ferka, quien hace varias semanas fue como invitada a Hoy, pero en determinado momento, se filtró la voz del conductor, quien aseguraba que no soportaba a la novia de Jorge Losa. Arath asumió su responsabilidad y no se contradijo. Aseguró que, en efecto lo había dicho, y que fue un accidente que se escuchara al aire. Reveló que era un tema que, hasta cierto punto, le causaba gracia.

"Mi... mi trabajo termina cuando mando a nota, ya lo demás... Lo dicho, dicho está y pues ya. Siempre he asumido mis responsabilidades y pues fue un accidente desafortunado. ¿Qué te digo? A ver ¿no lo dije? Al contrario. Se dieron las cosas y esto es muy desafortunado y así pasa. A mí me dio mucha risa porque de verdad, de verdad, las cosas que a mí me pasan....", concluyó el actor.

Fuentes: Tribuna