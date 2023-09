Daniela Parra manda contundente mensaje a Sergio Mayer y lo reta a hablarle a la cara

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Daniela Parra reaccionó a las acusaciones que ha recibido Sergio Mayer de parte de sus excompañeros de Garibaldi, quienes decidieron reunirse y dejarlo fuera del proyecto por los presuntos abusos y faltas de respeto que aseguran cometió hacia ellos cuando tomó el rol de representante, algo que al parecer no le sorprende a la joven.

Recordemos que la hija de Héctor Parra no quedó con la mejor impresión de él, pues incuso lo demandó por hacer tráfico de influencias, argumentando que utilizó el poder que tenía como funcionario público para meter a la cárcel a su padre y que pasaran por alto varias inconsistencias en su caso, tomando la bandera de defensor de las mujeres.

Aunque su demanda no procedió Dani insiste en que el exintegrante del 'Tem Infierno' metió mucho las manos en la situación legal de su progenitor, por eso al enterarse que la agrupación ya no lo quiere y lo acusan de maltrato, comentó: "Cuando el río suena es porque agua lleva", dejando entrever que no tiene dudas de que algo haya hecho para que lo señalen de tal modo.

Respecto a todo lo que el exdiputado habló en su participación en el reality de Televisa, la primogénita de Parra retó a Mayer a que le diga de frente lo que piensa: "Ya lo dije. Si él quiere hablar conmigo yo más que puesta para hablar con él y que me diga las cosas de frente, que nos digamos las cosas de frente".

Sergio Mayer dio acompañamiento a Alexa Hoffman para levantar la denuncia contra Héctor Parra | Imagen especial

La joven destacó que ya son lo suficientemente adultos como para arreglar sus diferencias dialogando y no lanzando zarpazos a las espaldas, así como a través de cámaras: "Entonces si quiere hablar conmigo también y que me diga sus puntos de vista y yo le diga los míos en lugar de que nos tiremos por aquí. Mejor que hablemos y eso estaría más inteligente", aseveró.

Después de que Sergio la acusara de manipular a la gente y de ser la 'Reina de la Comunicación', Daniela se defendió al decir que lo único que ha hecho es decir la verdad: "Eso de que dijo que soy la 'Reina de la Comunicación', no lo soy. Es solo que cuando uno habla con la verdad pues se mantiene con firmeza, con certeza y con la frente en alto”, remató.

Respecto a los rumores que apuntaban a que su padre se encontraba desmejorado de salud, Daniela Parra lo negó rotundamente y compartió que se encuentra entusiasmado dirigiendo un proyecto de actuación dentro de la prisión, así como enfocado en el proceso que sigue ya que a pesar de que recibió una sentencia de 10 años y seis meses de cárcel, buscan apelar.

Fuente: Tribuna