Desde 'Hoy', Jenny García vuelve a hundir a Shakira por malos tratos: "Tenía mucho miedo"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este miércoles 27 de septiembre la famosa conductora y bailarina Jenny García decidió salir a defenderse de las críticas que ha estado recibiendo luego de haber expuesto los supuestos malos tratos que recibió cuando trabajó para la cantante del momento, Shakira. Como se sabe, la exintegrante de Venga la Alegría dijo que no recibió su pago por haber sido bailarina de la colombiana en sus conciertos en México y además la tildó de ser una grosera.

Hace algunas horas la guapa mujer rubia aprovechó las cámaras del programa Hoy para dejar claro que ella no está mintiendo y que es verdad que trabajar con la intérprete de éxitos como Monotonía y Te Felicito fue un dolor de cabeza. Durante la sección ¿De qué me hablas?, la presentadora mexicana aprovechó para defenderse de los ataques que ha recibido por exponer el trato que le brindó la artista colombiana.

Primero que nada, para todo el hate que me están tirando en mis redes, yo no quiero que me tomen en cuenta y colgarme de la fama de Shakira, obviamente no", expresó García visiblemente molesta por la situación.

Ante los comentarios que la señalaron por hablar del asunto luego de las polémicas que rodean a la exesposa de Gerard Piqué tras el lanzamiento de su sencillo El jefe junto a la banda estadounidense Fuerza Regida, Jenny aclaró que decidió hablar de esta situación hasta ahora porque cuando ocurrió no había redes: "Sí lo hablamos, fue hace 15 años, pero no… teníamos las redes sociales que tenemos hoy".

Asimismo, la exconductora de TV Azteca dijo que temió que su carrera se acabara por exponer a alguien de la talla de Shakira: "Yo estaba muy pequeña, tenía mucho miedo y lo comenté en un programa con mis compañeros". Además, Jenny dijo que el equipo de Shakira no le pagó por su trabajo como bailarina en varios de sus shows y explicó que le quisieron dar unos pases dobles para el concierto con tal de no pagarle.

No me acuerdo bien cuántas fechas fueron, pero has de cuenta fueron unas 6 o 7 y nos dijeron '¿saben qué?, les vamos a dar unos pases dobles para que vengan a verla', en vez de pagarnos", detalló.

Finalmente, la coreógrafa de Las Estrellas Bailan en Hoy reconoció que la barranquillera es una gran artista, pero afirmó que como ser humano dejó mucho a desear y expresó que lo que más le duele es su desilusión como seguidora de la barranquillera: "He trabajado con grandes artistas, con Emmanuel, con Lupita D'Alessio, con Moderatto, y todos es mínimo 'gracias chicas, éxito'. Como artista y como su carrera, y es una gran artista y todo lo que sea, pero como persona pues a mí me desilusionó y la verdad yo me llevo un mal sabor de boca al trabajar con ella", remató.

Jenny García, bailarina y conductora

Fuente: Tribuna