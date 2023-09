¿Dónde está Mónica Dossetti? Tras fama en Televisa y maltrato de hermano, esto pasó con la actriz

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A mediados del pasado 2022, el mundo del espectáculo mexicano se estremeció luego de saberse que la actriz Mónica Dossetti, quien está postrada en una silla de ruedas debido a que padece esclerosis múltiple, fue casi estrangulada por su hermano José Dossetti, quien ahora reaparece en los medios y cuenta qué pasó con la intérprete que triunfó en exitosas telenovelas de Televisa.

Como se sabe, el caso de Mónica se volvió viral y mediático de inmediato pues se trató de una mujer discapacitada que era violentada física y verbalmente por un miembro de su familia, quien estaba a su cuidado debido a que ella está convaleciente y además de sus problemas de movilidad, tampoco habla muy bien. A más de un año de que se filtrara la grabación donde la famosa aparece siendo agredida, es su hermano quien decidió revelar en qué acabó esta situación.

En entrevista para el programa Ventaneando y desde Tepoztlán, Morelos, el director de escena reveló cómo se encuentra la icónica villana de los melodramas Volver a empezar, El premio mayor y Salud, dinero y amor, luego de que las autoridades del Estado de México intervinieran en el asunto: "Fue un gran notición por muchos meses, jo... a la familia seriamente, mi hermana sigue en circunstancias jod..., vive en un lugar peor".

José dijo que su hermana fue trasladada a Puebla, donde afirma vive en condiciones deplorables: "Yo la traje aquí porque aquí estaba mejor, porque era un espacio más recreativo, tenía una enfermera.... tuvo que irse a Puebla, de la misma situación de donde la saqué, ahora la cuidan unas tías, mi mamá ya no puede porque tiene 80 años y usa tanque de oxígeno", expuso. Al respecto del intento de estrangulamiento contra Mónica, José manifestó que se encuentra arrepentido:

Me desesperó porque mi hermana por su situación pocas veces dice ‘gracias’, después de cuatro o cinco meses tuve esa mala historia por no estar capacitado para tratar a enfermos así".

La actriz Mónica Dossetti fue casi estrangulada por su hermano

Además, Dossetti confesó que desde que salió a la luz el video en el que aparece atacando a su hermana, se ha quedado sin trabajo: "Yo estoy jod..., yo no tengo trabajo hace un año, nada, ¿quién crees que me quiere contratar en televisión?, me invitaron a hacer un piloto de espectáculos, pero me dicen que la conductora es una escritora que además tiene ahí como bandera de feminista, y entonces le digo ¿tú crees que le vengo bien a ella como director?’, al rato van a decir que toda su postura es mentirosa porque está con un pinch... golpeador de mujeres", explicó.

José comentó que le gustaría regresar el tiempo para no cometer el error de casi estrangular a la también actriz de Siempre te amaré, Las vías del amor y Soy tu dueña: "Quisiera regresarme a un año, quisiera no haber cometido lo que cometí para tener una llamada de trabajo", explicó el director y comentó que solo puede visitarla una vez cada 15 días y estar con ella 2 horas: "Antes tenía trabajo y le aportaba, le pagaba su enfermera, ahorita no puedo, a veces mi hermana la mayor me ayuda".

Finalmente, José Dossetti compartió la poderosa razón por la que Mónica no volverá a aparecer públicamente para explicar cómo se encuentra actualmente: "No la pueden contactar, si pudieran contactarla me gustaría, pero no queremos que esté en la televisión. Quedó bajo la custodia de mi hermana la mayor". De momento, se sigue desconociendo cuál es el paradero exacto de la actriz, quien se retiró de la actuación hace años por su esclerosis múltiples.

Fuente: Tribuna y YouTube Ventaneando