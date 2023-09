Eleazar Gómez rompe el silencio acerca de compromiso con Jeni de la Vega, ¿está embarazada?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Eleazar Gómez presume estar más enamorado que nunca de Jeni de la Vega, con quien luego de tres meses de relación decidió comprometerse y pronto llegarán al altar, pero aunque había preferido mantener un perfil bajo ante los medios, el actor decidió romper el silencio y compartir su felicidad ante las cámaras por el importante paso que está a punto de dar.

Fue hace unos días cuando se destapó que el protagonista de Atrévete a Soñar le había entregado el anillo de compromiso a la conductora, quien sin importar su violento pasado decidió darle el sí aceptó, asegurando que la historia que vivió en 2021 que lo llevó a prisión no tiene por qué repetirse con ella.

A partir de la noticia han surgido muchos cuestionamientos acerca de su futuro matrimonio, dado que pocos les auguran futuro por el poco tiempo que llevan de conocerse, aunque para Gómez esto no es importante: "Cuando tú conoces el alma de una persona no necesitas mucho tiempo, creo que a veces con instantes y con momentos puedes conocer una persona. El amor no conoce tiempo, no respeta nada de esas cosas", dijo en entrevista con VLA.

De igual modo, el famoso de 37 años se desvivió en halagos para su futura esposa y dejó en claro que no tiene dudas de que es la mujer con la que quiere compartir su vida: "Se me hace una mujer espectacular, llena de cualidades. Además, me ha apoyado muchísimo desde que nos conocimos", aseveró y dijo estar disfrutando los preparativos del evento.

Elezar no quiso ahondar en detalles acerca de la boda, pues quiere sorprender a sus invitados y se limitó a decir que será algo muy íntimo que tendrá lugar en la Ciudad de México, dado que la mayoría de familiares y amistades viven aquí, mientras que recientes declaraciones de Jeni indican que podría ser en marzo de 2024 su enlace.

Algo que se ha rumorado es que este compromiso es resultado de un presunto embarazo, pero el galán de telenovelas desmintió rotundamente la noticia: "Antes de que empiecen a decir cosas, no es ninguna situación, no nos casamos por esa circunstancia (embarazo), jamás negaría algo de tanta importancia", afirmó.

Sin duda, este es un nuevo comienzo para Eleazar Gómez, quien se ha dedicado a tratar de limpiar su imagen luego del escándalo que causó tras golpear a Tefi Valenzuela, además de que en su historial tiene otras relaciones tóxicas como la que sostuvo con Danna Paola, a quien también se le vio insultando, incluso en lugares públicos.

Por lo anterior, algunos fanáticos le han pedido a Jeni de la Vega que piense dos veces antes de avanzar en su relación, pero ella se ha mostrado confiada en que todo saldrá bien, así que veremos en algunos meses si se concreta su matrimonio y si en realidad la terapia le funcionó al actor para controlar sus impulsos de ira.

Fuente: Tribuna