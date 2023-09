Gustavo Adolfo Infante es sometido a cirugía; esto se sabe del conductor de 'Sale el Sol'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente, por segunda ocasión, el famoso y reconocido periodista de los espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, está dando mucho de que hablar y dejó completamente sorprendidos a sus millones de fans, debido a que este acaba de revelar que fue sometido a una importante cirugía, de la cual ya rompió el silencio y habló, por lo que esto se sabe de lo sucedido con el presentador de Sale el Sol.

La mañana de este miércoles 27 de septiembre el presentador de Imagen TV reveló que hace un par de días pasó nuevamente por el quirófano en este año 2023, tranquilizando a sus fieles seguidores al señalar que este no fue nada grave, sino que fue por un procedimiento estético que considera de suma importancia para la clase de trabajo en el que se desempeña por hace más de cuatro décadas.

Como se sabe, el pasado martes 26 de enero de este 2023, Infante reveló ante las cámaras de De Primera Mano que se había sometido a una cirugía estética para retirarse un poco de la grasa de los cachetes, llamada bichectomía y una liposucción en su papada, revelando que era momento de que pensara también un poco en su aspecto físico para no quedarse atrás y envejecer con un poco de ayuda.

Gustavo Adolfo Infante. Internet

Ante esto, el conductor de El Minuto Que Cambió Mi Destino, al revelar su primer procedimiento, apareció luciendo blazer y camisa blanca, pero también una mascada para ocultar la inflamación de su tratamiento, señalando que el motivo por el que estaba así vestido era "para que no se me note la cicatriz, me hice bichectomía apenas el viernes y me hice liposucción de papada", para verse más delgado.

Y ahora, la mañana de este miércoles 27 de septiembre a través de la red social X, la cuenta de La Tía Sandra, acaba de compartir un video en el que este revela una vez más que volvió a pisar el quirófano, señalando que: "A lo que me dedico, tienes que verte bien. Cada día hay gente más joven, más guapa y que va a lucir mejor, si tu quieres tener una vigencia en la televisión, te tienes que ver bien".

Finalmente, recalcó que no siente que se este pasando de procedimientos, pues este fue para levantarse un poco los parpados y que no se le vieran tan pequeños los ojos, además de que le ayudaban a mejorar la vista, declarando que: "No creo que hayan sido tantos cambios, son los cambios necesarios de acuerdo a la edad".

Fuente: Tribuna del Yaqui